Tokom letnjih vrućina klima uređaji rade gotovo neprekidno, ali mnogi ih ne koriste pravilno, zbog čega rastu računi za struju i povećava se rizik od kvarova. Stručnjaci upozoravaju da nekoliko čestih navika može ozbiljno da optereti uređaj i skrati njegov vek trajanja.

Jedna od najčešćih grešaka jeste neredovno čišćenje filtera. Kada su filteri puni prašine i nečistoća, protok vazduha je otežan, pa klima mora da radi jače i troši više energije, što može dovesti i do pregrevanja motora.

Još jedna česta zabluda je spuštanje temperature na minimum čim se uđe u zagrejan prostor. Iako mnogi veruju da će se prostorija tako brže rashladiti, klima zapravo radi pod većim opterećenjem i troši više struje. Stručnjaci preporučuju da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bude prevelika i da se uređaj podešava na oko 24 do 25 stepeni.

Problem predstavlja i stalno menjanje podešavanja. Često povećavanje i smanjivanje temperature dovodi do učestalog paljenja i gašenja sistema, što dodatno opterećuje uređaj i povećava potrošnju električne energije.

Greška koju mnogi prave jeste i korišćenje klime dok su prozori ili vrata otvoreni. Topao vazduh tada neprestano ulazi u prostoriju, pa klima radi bez prestanka pokušavajući da održi zadatu temperaturu.

Pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem filtera i održavanjem stabilne temperature moguće je smanjiti potrošnju struje, produžiti vek trajanja uređaja i obezbediti prijatno hlađenje tokom najtoplijih letnjih dana.