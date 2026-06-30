Leto bez otvorenih prozora teško je zamisliti. Ali čim otvorite prozor da uđe malo vazduha, za njim često ulete i muve.
I onda kreće nerviranje.
Muvama kao da je cilj da vam pokvare ručak, kafu ili popodnevni odmor. Koliko god da čistite, iznosite smeće i pazite da hrana ne stoji na stolu, one opet nekako pronađu put do kuće.
Dobra vest je da postoji jednostavan trik koji mnogi hvale, a ne košta skoro ništa.
Treba vam samo limun i karanfilić.
Da, tako jednostavno.
Presecite limun na pola i u njega zabodite nekoliko komada karanfilića. Dobićete prirodni repelent koji muve jednostavno ne podnose.
Ovaj trik možete staviti:
- na prozor
- na sto
- u kuhinju
- na terasu
- pored voća
Muvama smeta jak miris limuna, a kada se pomeša sa karanfilićem, efekat je još jači.
Ta kombinacija im bukvalno remeti čulo mirisa i tera ih dalje.
Najbolje od svega je što ovaj trik radi i u zatvorenom i napolju.
Odličan je za stan, kuću, vikendicu, ali i za roštilj, dvorište ili piknik.
Ako vam je dosta mahanja krpom, novinama i večite borbe sa muvama, možda je vreme da probate ovo staro domaće rešenje.
Nekad su najjednostavniji trikovi i najbolji.
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