Godinama je Madonin mlađi brat Kristofer bio jedan od njenih najbliskijih ljudi.

Bio je plesač na njenom prvom televizijskom nastupu u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), a kasnije je postao i reditelj njenih turneja.

Međutim, posvađali su se kada je Madona za turneju ,,Drowned World" umesto njega angažovala koreografa Džejmija Kinga.

Situacija se dodatno pogoršala kada je Kristofer 2008. godine objavio autobiografsku knjigu ,,Life With My Sister Madonna" (Život sa mojom sestrom Madonom), u kojoj je izneo brojne pojedinosti iz njihovog privatnog života.

Madona je ranije izjavila da je Kristofera „veoma dugo" doživljavala kao jednog od njenih „najvećih neprijatelja", ali da su se pomirili pre njegove smrti.

„Bio je bolestan, javio mi se i rekao: 'Potrebna mi je tvoja pomoć'", ispričala je prošle godine u podkastu Džeja Šetija.

„Kao da mi je pao kamen sa srca, kao da sam se oslobodila ogromnog tereta koji sam godinama nosila.

„Konačno sam mogla da budem sa njim u istoj prostoriji, da ga držim za ruku, iako je umirao, i da mu kažem: 'Volim te i opraštam ti'".

U razgovoru sa Nortonom, Madona je otkrila da je pesmu ,,Fragile" napisala kada ju je Kristofer pozvao dok je bila u studiju.

„Bio je u velikim bolovima kada me je pozvao telefonom.

„Znala sam da se bliži kraj.

„Posle sam otišla na sprat studija i napisala pesmu".

Pesma ,,Fragile" govori o njihovom detinjstvu i daje obećanje: „Srešćemo se na drugoj strani".

„Katarzično je", rekla je o pesmi Madona.

„Kada treba da se oprostite od nekoga koga volite, najbolji način je da o tome pišete.

„To je kao neka vrsta egzorcizma".

7. Kradljivac Madoninog kostima sa Koačele još nije uhvaćen

Madona je bila gošća iznenađenje tokom nastupa Sabrine Karpenter na muzičkom i umetničkom festivalu Koačeli koji se održava u aprilu u pustinji Koloradu u američkoj državi Kaliforniji.

Njih dve, koje su se prvi put povezale preko poruke na Instagramu, zajedno su izvele pesme ,,Vogue", ,,Like A Prayer" i potpuno novu numeru ,,Bring Me Love", koja je kasnije objavljena kao singl.

Na ovom festivalu Madona je nastupila tačno 20 godina posle njenog debija, kada je promovisala album ,,Confessions on a Dance Floor".

Kao omaž tom nastupu, Madona je za duet sa Sabrinom ponovo obukla iste čizme, korset i jaknu.

„Volim sebi da dokažem da i dalje mogu da stanem u moju staru garderobu", rekla je Nortonu.

Međutim, posle nastupa njen kostim, kao i nekoliko ličnih Madoninih stvari je nestalo.

U saopštenju lokalne policije, navedeno je da su odeća i nakit poslednji put viđeni „u golf vozilu" u festivalskom prostoru u 1:30 po lokalnom vremenu.

U razgovoru sa Nortonom, Madona je potvrdila da „kostim nije vraćen".

„To me je veoma uznemiravalo nekoliko dana".