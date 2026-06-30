U opširnom razgovoru sa poznatim televizijskim voditeljem Grejemom Nortonom, Madona je priznala da je bila ljubomorna na Kajli Minog i nagovestila je da bi mogla da bude glavna zvezda festivala Glastonberija.
Ove zanimljivosti otkrila je tokom gotovo jednosatnog razgovora o njenom novom albumu ,,Confessions II", kojim se pop ikona vraća njenom prirodnom okruženju - plesnom podijumu.
„Tako sam i počela", rekla je Nortonu.
„Bila sam plesačica. Ples mi je u DNK.
„Ples okuplja ljude i ponekad rađa i odnose".
Album se osvrće na njene početke u Njujorku 1980-ih, ali je na njemu i pesma koju izvodi u duetu sa ćerkom Lolom.
Pesma govori o izazovima u njihovom odnosu.
A pesma ,,Fragile" je posvećena njenom bratu Kristoferu, koji je preminuo od raka 2024. godine.
Madona je rekla da jedva čeka da obožavaoci čuju pesme sa novog albuma.
„Zato što predstavlja celovitu priču... Ne mogu tek tako da pravim dens muziku ni o čemu".
Ipak, priznala je da „niko nikada ne želi da pleše sa mnom", jer je muzika potpuno ponese.
„Jednostavno poludim.
„Mislim da mnogima idem na živce".
BBC u nastavku izdvaja sedam zanimljivosti iz razgovora koji je emitovan na programu BBC One, a dostupan je i na servisu ,,BBC iPlayer".
1. Jasno je nagovestila nastup na Glastonberiju
Spekulisalo se da će Madona biti glavna zvezda festivala Glastonberija 2024. godine, ali su pregovori na kraju propali.
Od tada se njeni obožavaoci nadaju da će se jednog dana ipak popeti na glavnu binu.
U razgovoru sa Nortonom o planovima za turneju, pevačica je nagovestila da bi 2027. konačno mogla da bude ta godina.
„Mislim da ću neko vreme raditi promotivne turneje, a onda tokom leta nešto mnogo veće", rekla je Madona.
„Oho, to zvuči zaista uzbudljivo", odgovorio je Norton.
„Mislim da znam na šta misliš".
Značajno su se pogledali, a zatim je Norton pokušao da dobije potvrdu.
„Da li je to u ovoj zemlji?".
Madona se samo lukavo osmehnula.
„Možda jeste.
„Zašto moram sve da ti otkrijem?".
2. Bila je ljubomorna na Kajli Minog zbog Gaja Ričija
Tokom razgovora, nakratko se pojavila Kajli Minog kao konobarica i poslužila je Madoni koktel od grejpfruta.
A pre 26 godina, na dodeli MTV Evropskih muzičkih nagrada u Švedskoj, Madona je nosila majicu bez rukava sa šljokičastim natpisom „Kylie Minogue", što je tada bilo iznenađujući gest podrške australijskoj pop zvezdi.
„Nisam ništa slutila", prisetila se Kajli i dodala da se, kada je ugledala Madoninu majicu, „zamalo nije onesvestila".
A onda je Madona otkrila nešto što do sada nije bilo poznato.
„Zapravo sam bila pomalo ljubomorna na tebe", rekla je Kajli.
„Zašto?", upitao je Norton.
„Zato što je bila tako slatka.
„Mislim da se sviđala mom tadašnjem suprugu [Gaju Ričiju] i mislila sam: 'Nikada neću biti lepa kao Kajli'".
3. Madonina ćerka je teško podnosila etiketu 'deteta slavnih'
Madonina najstarija ćerka, Lurdes „Lola" Leon, uglavnom je gradila sopstvenu karijeru manekenke, muzičarke i pevačice, ali 29-godišnjakinja prvi put peva u duetu sa majkom na albumu ,,Confessions II".
„Ona je mene pitala", rekla je Madona o toj pesmi.
„Dugo je oklevala da radi sa mnom.
„Nije želela da ljudi misle kako koristi privilegiju zato što je moja ćerka.
„Držala je odstojanje od mene i gradila je karijeru svojim tempom, i ja to duboko poštujem.
„Ali jednog dana je došla kod mene i rekla: 'Znaš šta? U sebi nosim nešto, možda neku vrstu... ne želim da kažem besa... možda ogorčenosti?'
„Jer, na kraju krajeva, ona nije tražila ovakav život.
„Tokom odrastanja dugo se borila sa tim osećanjima.
„A onda mi je rekla: 'Hajde da zajedno napišemo pesmu. Mislim da bi to bilo veoma isceljujuće iskustvo'.
„Ja sam joj odgovorila: 'Važi. Prihvatam. Hajde da to uradimo'"
4. Jedna od pesama sa albuma ,,Confessions II" nastala je potpuno spontano
Prva najava Madoninog 15. studijskog albuma bila je u aprilu, citatom iz pesme ,,One Step Away".
„Ljudi misle da je dens muzika površna, ali potpuno greše.
„Plesni podijum nije samo mesto - to je granica, ritualni prostor u kojem pokret zamenjuje jezik".
Madona je taj tekst nazvala svojevrsnim „manifestom" albuma - duhovnim nastavkom albuma ,,Confessions on a Dance Floor" iz 2005. godine, koji je doneo hitove ,,Hung Up" i ,,Sorry".
Međutim, njen producent Stjuart Prajs otkrio je da su stihovi nastali „u naletu inspiracije".
Dok je na kraju jednog dana u studiju puštao instrumental, Madona mu je rekla: „Samo uključi mikrofon, mislim da imam ideju", ispričao je Nortonu.
„Cela vokalna deonica nastala je iz toka svesti.
„Stihovi, melodija - sve je nastalo u dahu.
„Kao da me nešto opsedne", dodala je Madona.
„Čudno je. Ideje dolaze onda kada se ne trudim previše".
5. Madona je bila autsajderka koja se 'nije uklapala'
Pesma ,,Danceteria" nastala je mnogo promišljenije.
Nazvana je po čuvenom klubu u Njujorku u kojem je Madona napravila jedan od prvih velikih koraka u karijeri, ubedivši di-džeja Marka Kaminsa da pusti njen debitantski singl Everybody.
U pesmi se pominju njen tadašnji cimer Martin Burgojn, Haui Montog koji je radio na ulazu u klub, kao i glumica Debi Mazar, jedna od Madoninih najstarijih prijateljica koju je upoznala u tom klubu.
Jedna od najupečatljivijih pesama na albumu je zapravo priča o Madoninim počecima - o jednoj od njenih najdražih uspomena.
„Takvo vreme se više nikada neće ponoviti", rekla je Nortonu, opisujući klub ,,Danceteria" kao „Meku muzike, plesa i mode".
Jedini problem je bio što se osećala kao da tu ne pripada.
„Svi su bili kul.
„Ja nisam bila kul.
„Bila sam veoma nespretna i nisam se uklapala".
Kao umetnica na početku karijere nije mogla da priušti upadljive modne kombinacije i „kul frizure" koje su imali ostali posetioci kluba.
Ali, kako je oduvek bila domišljata, uspela je da od oskudnih sredstava napravi nešto posebno - od starih krpa i odbačenih komada odeće sačinila je njene prepoznatljive mrežaste rukavice.
„Helanke su bile praktično jedina garderoba koju sam imala", rekla je Nortonu.
„Bila sam baletska igračica, pa sam jednostavno uzela moju odeću za ples i osmislila nešto sasvim novo.
„Glad je najbolji začin".
6. Sa bratom se pomirila pre njegove smrti
Godinama je Madonin mlađi brat Kristofer bio jedan od njenih najbliskijih ljudi.
Bio je plesač na njenom prvom televizijskom nastupu u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), a kasnije je postao i reditelj njenih turneja.
Međutim, posvađali su se kada je Madona za turneju ,,Drowned World" umesto njega angažovala koreografa Džejmija Kinga.
Situacija se dodatno pogoršala kada je Kristofer 2008. godine objavio autobiografsku knjigu ,,Life With My Sister Madonna" (Život sa mojom sestrom Madonom), u kojoj je izneo brojne pojedinosti iz njihovog privatnog života.
Madona je ranije izjavila da je Kristofera „veoma dugo" doživljavala kao jednog od njenih „najvećih neprijatelja", ali da su se pomirili pre njegove smrti.
„Bio je bolestan, javio mi se i rekao: 'Potrebna mi je tvoja pomoć'", ispričala je prošle godine u podkastu Džeja Šetija.
„Osetila sam ogromno olakšanje.
„Kao da mi je pao kamen sa srca, kao da sam se oslobodila ogromnog tereta koji sam godinama nosila.
„Konačno sam mogla da budem sa njim u istoj prostoriji, da ga držim za ruku, iako je umirao, i da mu kažem: 'Volim te i opraštam ti'".
U razgovoru sa Nortonom, Madona je otkrila da je pesmu ,,Fragile" napisala kada ju je Kristofer pozvao dok je bila u studiju.
„Bio je u velikim bolovima kada me je pozvao telefonom.
„Nije bio u dobrom stanju.
„Znala sam da se bliži kraj.
„Posle sam otišla na sprat studija i napisala pesmu".
Pesma ,,Fragile" govori o njihovom detinjstvu i daje obećanje: „Srešćemo se na drugoj strani".
„Katarzično je", rekla je o pesmi Madona.
„Kada treba da se oprostite od nekoga koga volite, najbolji način je da o tome pišete.
„To je kao neka vrsta egzorcizma".
7. Kradljivac Madoninog kostima sa Koačele još nije uhvaćen
Madona je bila gošća iznenađenje tokom nastupa Sabrine Karpenter na muzičkom i umetničkom festivalu Koačeli koji se održava u aprilu u pustinji Koloradu u američkoj državi Kaliforniji.
Njih dve, koje su se prvi put povezale preko poruke na Instagramu, zajedno su izvele pesme ,,Vogue", ,,Like A Prayer" i potpuno novu numeru ,,Bring Me Love", koja je kasnije objavljena kao singl.
Na ovom festivalu Madona je nastupila tačno 20 godina posle njenog debija, kada je promovisala album ,,Confessions on a Dance Floor".
Kao omaž tom nastupu, Madona je za duet sa Sabrinom ponovo obukla iste čizme, korset i jaknu.
„Volim sebi da dokažem da i dalje mogu da stanem u moju staru garderobu", rekla je Nortonu.
Međutim, posle nastupa njen kostim, kao i nekoliko ličnih Madoninih stvari je nestalo.
U saopštenju lokalne policije, navedeno je da su odeća i nakit poslednji put viđeni „u golf vozilu" u festivalskom prostoru u 1:30 po lokalnom vremenu.
U razgovoru sa Nortonom, Madona je potvrdila da „kostim nije vraćen".
„To me je veoma uznemiravalo nekoliko dana".
„Ti predmeti imaju istorijsku vrednost", rekla je Madona.
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