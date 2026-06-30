Tokom letnjih večeri komarci često pokvare uživanje na terasi ili balkonu, ali postoje prirodna rešenja koja mogu pomoći da ih držite podalje bez upotrebe hemijskih sredstava. Stručnjaci ističu da određene biljke svojim intenzivnim mirisom odbijaju insekte i istovremeno prijatno mirišu.

Među njima se posebno izdvaja lavanda, čija eterična ulja stvaraju prirodnu barijeru protiv komaraca. Postavljanje saksija sa lavandom u blizini mesta za sedenje može pomoći da se insekti drže na odstojanju.

Dobar saveznik je i bosiljak. Njegov karakterističan, intenzivan miris ljudima je prijatan, dok ga komarci ne podnose. Zbog toga se preporučuje da se saksije sa bosiljkom rasporede po stolu, balkonu ili prozorskim daskama.

Treća biljka koja može doprineti zaštiti od komaraca jeste nana. Osim što osvežava prostor svojim mirisom, nana se lako gaji i brzo širi, a njen prodoran miris odbija insekte.

Da bi ove biljke bile što efikasnije, važno je da se nalaze u neposrednoj blizini mesta gde boravite, kako bi se njihov miris širio oko vas. Takođe, preporučuje se redovno pražnjenje vode iz podmetača za saksije, jer stajaća voda predstavlja idealno mesto za razmnožavanje komaraca.