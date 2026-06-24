Kako godine prolaze, koža postepeno gubi svoju elastičnost, pojavljuju se sitne linije, a ten može delovati suvo i umorno. Zbog toga mnogi traže preparate koji pomažu da koža ostane hidrirana, glatka i svežeg izgleda.

Jedna prirodna alternativa priprema se od nekoliko lako dostupnih sastojaka. Vazelin pomaže da se zadrži vlaga u koži i spreči njeno isušivanje. Maslinovo ulje je bogato korisnim masnim kiselinama i antioksidansima koji doprinose mekoći kože. Med ima poznata hidratantna svojstva, dok žumance sadrži vitamine i hranljive materije koje mogu poboljšati izgled tena.

Zbog kombinacije ovih sastojaka, ova krema se često koristi kao intenzivan tretman za negu suve i zrele kože, naročito u večernjoj rutini.