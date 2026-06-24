Kako godine prolaze, koža postepeno gubi svoju elastičnost, pojavljuju se sitne linije, a ten može delovati suvo i umorno. Zbog toga mnogi traže preparate koji pomažu da koža ostane hidrirana, glatka i svežeg izgleda.

Jedna prirodna alternativa priprema se od nekoliko lako dostupnih sastojaka. Vazelin pomaže da se zadrži vlaga u koži i spreči njeno isušivanje. Maslinovo ulje je bogato korisnim masnim kiselinama i antioksidansima koji doprinose mekoći kože. Med ima poznata hidratantna svojstva, dok žumance sadrži vitamine i hranljive materije koje mogu poboljšati izgled tena.

Zbog kombinacije ovih sastojaka, ova krema se često koristi kao intenzivan tretman za negu suve i zrele kože, naročito u večernjoj rutini.

Sastojci:

Potrebne su 2 kašike vazelina, 1 kašika maslinovog ulja, 1 kašika meda i 1 umućeno žumance.

Priprema:

Vazelin se najpre lagano zagreje dok ne postane tečan. Nakon toga se dodaju med, maslinovo ulje i umućeno žumance, pa se sve dobro promeša dok se ne dobije glatka i ujednačena smesa.

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Gotovu kremu sipajte u čistu posudu sa poklopcem i ostavite da se ohladi. Zatim je čuvajte u frižideru, jer zbog sadržaja jajeta zahteva nisku temperaturu kako bi ostala upotrebljiva.

Način upotrebe:

Nanesite tanak sloj na čisto lice uveče i ostavite da deluje oko pola sata. Nakon toga uklonite višak blago navlaženim tupferom ili maramicom.

Redovnom primenom koža može postati mekša, bolje hidrirana i vidno osvežena, zbog čega mnogi ovaj tretman uključuju u svoju svakodnevnu negu.

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