Za svakog pripadnika znaka Bik, ovaj vikend predstavlja savršenu priliku za povratak sebi i svojim osnovnim potrebama. Vi ste poznati kao neko ko ceni stabilnost i male životne radosti, a planetarni uticaji sada vam omogućuju da se u potpunosti prepustite hedonizmu.

Iako ste možda planirali završiti neke zaostatke oko kuće, shvatićete da vam je odmor preko potreban. Bik će se naći u situaciji gde će morati birati između velikog društvenog događaja i mirne večeri kod kuće. Poslušajte svoju intuiciju koja vam govori da je ponekad manje zapravo više.

Vaša strpljivost biće testirana u kada bi neko od ukućana mogao imati potpuno drugačije planove od vas, ali vaša praktična priroda pomoći će vam da pronađete kompromis bez nepotrebnog podizanja glasa.

Uživanje u ukusima i mali finansijski dobitak

Subota je dan stvoren za kuhinju i vrhunsku hranu. Bik će verovatno poželeti pripremiti nešto posebno za svoje najdraže, a odlazak na pijacu mogao bi se pretvoriti u pravu malu ekspediciju.

Upravo tamo biste mogli dobiti važnu vest ili informaciju od poznanika koju ste dugo čekali. Zanimljivo je da bi vam se mogao dogoditi i manji, ali vrlo prijatan finansijski dobitak - možda pronađete zaboravljeni novac u nekom odevnom predmetu ili vam neko vrati stari dug na koji ste već zaboravili.

Ipak, budite svesni da vaš hedonizam ima granicu; preterivanje u teškoj hrani moglo bi vam doneti osećaj težine u nedelju ujutru, pa pokušajte balansirati između gurmanskih užitaka i laganih šetnji parkom.

Stabilnost u odnosima i romantični mir

U sferi odnosa, Bik će tražiti sigurnost. Ako ste u dugoj vezi, vikend je idealan za planiranje zajedničke budućnosti ili razgovor o nekim ozbiljnijim temama koje ste do sada izbegavali. Partner će ceniti vašu staloženost i spremnost na dijalog.

Slobodni pripadnici znaka mogli bi osetiti privlačnost prema nekome ko im nudi intelektualnu stimulaciju, a ne samo fizičku privlačnost. Moguće je da ćete dobiti poruku od osobe s posla koja bi mogla imati dvosmisleno značenje, no Bik ne voli igre, pa ćete verovatno tražiti direktno pojašnjenje.

Nedeljno poslepodne rezervišite za potpuni mir, uz dobru knjigu ili muziku, jer će vam taj mentalni odmor biti ključan za miran san pre nego što krene užurbani ponedeljak.

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