Kada govorimo o nezi kože, najčešće prvo pomislimo na skupe kreme, serume i maske. Međutim, voda kojom se umivamo retko nam pada na pamet, iako je ona prva stvar sa kojom naša koža dolazi u kontakt svakog jutra i svake večeri.

U svetu lepote se sve češće postavlja pitanje da li bi koža izgledala drugačije kada bismo običnu vodu iz slavine zamenili gaziranom vodom iz flaše. Na prvi pogled, ideja deluje neobično, ali ovaj trend je privukao veliku pažnju ljubitelja nege kože širom sveta.

Poslednjih meseci pažnju ljubitelja lepote privukao je neobičan trend iz korejske beauty rutine, a to je umivanje gaziranom vodom. Mnogi tvrde da upravo ovaj trik doprinosi blistavijem tenu i svežijem izgledu kože.

Da li gazirana voda zaista menja izgled kože

Na prvi pogled ideja deluje neobično, ali stručnjaci ističu da sastav vode zaista može uticati na osećaj kože nakon umivanja. Iako je voda iz slavine u većini evropskih gradova bezbedna i dobrog kvaliteta, njen sastav može izazvati suvoću ili zatezanje, naročito kod osoba sa osetljivom kožom.

Tvrda voda sadrži više minerala i često je hlorisana, dok je pH kože prirodno blago kiseo. Zbog toga kod pojedinih ljudi može doći do privremenog narušavanja ravnoteže kože, iako se ona uglavnom brzo vraća u normalu.

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Zašto neki ljudi koriste gaziranu vodu za lice

Gazirana voda sadrži rastvorene minerale poput kalcijuma, magnezijuma i bikarbonata, a uglavnom ne sadrži hlor. Upravo zbog toga mnogi je smatraju nežnijom alternativom običnoj vodi iz slavine.

Kod veoma osetljive kože, rozacee ili nakon dermatoloških tretmana, gazirana voda može smanjiti osećaj iritacije i zatezanja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ona nije čudotvorno rešenje i da sama po sebi ne može ukloniti akne, fleke ili druge nepravilnosti na koži.

Jedna od najčešćih tvrdnji na društvenim mrežama jeste da mehurići ugljen dioksida dubinski čiste pore i deluju kao blagi piling. Ipak, za takve tvrdnje ne postoje čvrsti naučni dokazi.

Mehurići mogu pružiti osvežavajući i rashlađujući osećaj na koži, ali nema istraživanja koja potvrđuju da gazirana voda značajno poboljšava stanje kože ili čisti pore bolje od običnog umivanja.

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