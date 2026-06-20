Kada govorimo o nezi kože, najčešće prvo pomislimo na skupe kreme, serume i maske. Međutim, voda kojom se umivamo retko nam pada na pamet, iako je ona prva stvar sa kojom naša koža dolazi u kontakt svakog jutra i svake večeri.

U svetu lepote se sve češće postavlja pitanje da li bi koža izgledala drugačije kada bismo običnu vodu iz slavine zamenili gaziranom vodom iz flaše. Na prvi pogled, ideja deluje neobično, ali ovaj trend je privukao veliku pažnju ljubitelja nege kože širom sveta.

Poslednjih meseci pažnju ljubitelja lepote privukao je neobičan trend iz korejske beauty rutine, a to je umivanje gaziranom vodom. Mnogi tvrde da upravo ovaj trik doprinosi blistavijem tenu i svežijem izgledu kože.