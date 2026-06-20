Ovan

Vaša energija će biti veoma snažna i danas ćete pokrenuti druge ljude. Ljubavna situacija će biti veoma zahtevna zato što partner od vas očekuje mnogo više nego što ste spremni da date. Zdravlje stabilnije nego juče.

Bik

Vaša situacija u vezi posla može biti mnogo bolja ako naučite da postavljate stvari onako kako je potrebno. Merkur aktivira vaše polje komunikacije sa partnerom i vodite računa o rečima koje izgovarate. Partner je veoma ljubomoran.

Blizanci

Mars vam već neko vreme ukazuje na probleme koje pravite ili koje imate u komunikaciji sa ljudima.Probajte da se postavite mnogo bolje prema onome što se dešava u vašem životu. Problemi sa kičmom.

Rak



Situacija sa životnom energijom je veoma diskutabilna jer već neko vreme neke stvari ne idu onako kako vi očekujete.Pokušajte da u krugu porodice stvari popravite posebno kada su u pitanju ljudi sa kojima već neko vreme poslovno sarađuju.

Lav

Vaša situacija u krugu porodice može biti bolja samo ako naučite da iskažete svoje mišljenje bez previše dramatike. Naučite se da budete skloni kompromisu kada su u pitanju odnosi u krugu porodice jer bez toga ne možete da funkcionišete.

Devica

Vaša energija je veoma diskutabilna upravo zbog problema sa imunološkim sistemom ili zbog stresova na poslu. Naučite da dobro razumete ono što drugi pričaju jer od toga vam zavisi trenutna poslovna situacija posebno kada je u pitanju komunikacija sa osobom u znaku Jarca.

Vaga

Danas ćete imati potrebu da iskažete svoje misli i emocije veoma duboko i snažno što će zbuniti vašeg partnera. Dozvolite da se drugi mešaju vaše odnose posebno kada je u pitanju vaša porodica. Problemi sa spavanjem.

Škorpija

Vaša energija je veoma jaka i to pozitivno utiče na vaše odnose sa ljudima. Osoba u znaku Ovna vam daje pozitivne povratne informacije kada je reč o vašim poslovnim aspektima sa inostranstvom.

Strelac

Do kraja dana pokušajte da budete sebi najvažniji i najbitniji jer od toga vam zavisi sve ono što se dešava u krugu poslovnih saradnika. Osoba u znaku device vam postavlja neka nemoguća pitanja i nemoguće je da na to vi odgovorite..

Jarac

Ovo je veoma intenzivan period kada su u pitanju vaše potrebe i vaše emocije pa naučite da odvojite vreme i za sve. Porodični odnosi su veoma nestabilni upravo zbog vaše potrebe da se menjate i to sve utiče negativno na njih.

Vodolija

Trenutna poslovna situacija je nestabilna jer neke stvari ne mogu da se reše onda kada vi želite. Odnosi sa partnerom biće veoma drugačiji onog momenta kada naučite da poštujete sebe više. Zdravlje je stabilno.

Ribe

Do kraja dana povedite računa o tome koliko i na koji način se otvarate u emotivnom smislu drugim ljudima. Ne prihvatajte ništa što vam ne odgovara posebno kada je reč o finansijama i budućim poslovnim aranžmanima.

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