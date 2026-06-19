Postoje trendovi koji traju samo jednu sezonu i oni koji nikada u potpunosti ne izlaze iz mode.

Ovog leta posebno se vratio jedan takav detalj, marama vezana oko glave, jednostavan modni dodatak koji svakom stajlingu daje dozu glamura, elegancije i šarma starog Holivuda.

Nekada je bila rezervisana za filmske dive i luksuzna putovanja, dok se danas ponovo može videti na gradskim ulicama, društvenim mrežama i modnim pistama. Dovoljno je svega nekoliko sekundi da potpuno transformiše i najjednostavniju kombinaciju.

Modni potpis koji je obeležio jednu eru

Malo je žena koje su ostavile tako snažan trag u svetu mode kao Odri Hepburn. Njena prepoznatljiva elegancija, sveden stil i pažljivo birani detalji učinili su je jednom od najvećih modnih ikona svih vremena.