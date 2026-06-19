Postoje trendovi koji traju samo jednu sezonu i oni koji nikada u potpunosti ne izlaze iz mode.

Ovog leta posebno se vratio jedan takav detalj, marama vezana oko glave, jednostavan modni dodatak koji svakom stajlingu daje dozu glamura, elegancije i šarma starog Holivuda.

Nekada je bila rezervisana za filmske dive i luksuzna putovanja, dok se danas ponovo može videti na gradskim ulicama, društvenim mrežama i modnim pistama. Dovoljno je svega nekoliko sekundi da potpuno transformiše i najjednostavniju kombinaciju.

Modni potpis koji je obeležio jednu eru

Malo je žena koje su ostavile tako snažan trag u svetu mode kao Odri Hepburn. Njena prepoznatljiva elegancija, sveden stil i pažljivo birani detalji učinili su je jednom od najvećih modnih ikona svih vremena.

Među aksesoarima koje je često nosila, posebno mesto zauzimala je marama vezana oko glave.

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Ovaj jednostavan detalj davao je njenim kombinacijama sofisticiran izgled, a istovremeno je delovao nenametljivo i prirodno.

Kako postići ovaj izgled

Za ovaj trend potrebni su vam samo marama i nekoliko minuta.

Savijte maramu u oblik trougla, postavite je preko ramena i zavežite krajeve u čvor. Zatim je okrenite tako da čvor bude pozadi i pažljivo je prebacite preko glave. Ovakav način nošenja odlično se slaže i sa puštenom kosom i sa niskom punđom.

Za dodatni retro efekat, kombinujte je sa velikim sunčanim naočarima i jednostavnom odećom neutralnih tonova.

Zašto je ponovo u trendu

U vremenu kada dominiraju minimalističke kombinacije, upravo ovakvi detalji prave razliku. Marama oko glave ne samo da štiti kosu od sunca i vetra, već svakom izgledu daje notu luksuza i bezvremenske elegancije.

Nije slučajno što se ovaj trend ponovo našao u centru pažnje. Dovoljno je da je pravilno zavežete i obična letnja kombinacija odmah izgleda znatno sofisticiranije i upečatljivije.

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