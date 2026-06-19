Naučnica koja je radila u laboratoriji za istraživanje raka podelila je na društvenim mrežama koje namirnice i pića lično izbegava zbog njihovog mogućeg uticaja na ćelije.

Iako nijedna hrana sama po sebi ne "uzrokuje" rak, postoje namirnice koje se povezuju s povećanim rizikom od razvoja ove ozbiljne bolesti, a sve veći broj slučajeva raka debelog creva ponovo otvara pitanje prehrambenih navika i njihovog uticaja na zdravlje.

Influenserka Saša Bondarenko objasnila je svoj stav.

"Radila sam u laboratorijama za istraživanje raka, gde sam proučavala šta se događa unutar ćelija raka na DNK nivou. Zato, kada me ljudi pitaju koja hrana 'uzrokuje rak', pokušavam izbeći takvu formulaciju. Rak je složen proces i nijedan proizvod sam po sebi ne garantuje bolest. Ali postoje stvari koje lično izbegavam jer imamo dovoljno podataka koji pokazuju kako dugoročno mogu uticati na ćelije", rekla je.

Prerađeno meso

"Kao prvo, tu je prerađeno meso. Slanina, salame, kobasice, suhomesnati proizvodi, sve što je dimljeno, sušeno, soljeno ili hemijski konzervirano", navodi Bondarenko. "Prerađeno meso svrstano je u grupu 1 karcinogena, istu kategoriju kao i materije za koje postoje jaki dokazi da povećavaju rizik od raka. Svakih 50 grama prerađenog mesa dnevno povezano je s oko 18 odsto većim rizikom od raka debelog creva."

Pojedini nutricionisti ultraprerađenu hranu sve češće povezuju s ozbiljnim zdravstvenim rizicima, a njena široka dostupnost u supermarketima čini je delom svakodnevice, čak i kada smo svesni važnosti ishrane.

Alkohol

"Drugo je alkohol. Nije važno da li je reč o skupom crnom vinu, šampanjcu ili jeftinom žestokom piću. Etanol je etanol", ističe naučnica. "Alkohol je povezan s najmanje sedam vrsta raka, uključujući rak dojke, jetre, debelog creva i rektuma, usne šupljine, grla, jednjaka i grkljana. Resveratrol iz crnog vina nije zaštitni faktor. Količine su jednostavno premale da bi neutralisale rizik."

Povezanost alkohola i povećanog rizika od raka već je potvrđena u brojnim istraživanjima, zbog čega sve više ljudi smanjuje ili potpuno izbacuje alkohol.

Jako zagorela hrana

"Treće, jako zagorela ili pougljenisana hrana, posebno meso. Kada se meso peče na vrlo visokim temperaturama, na roštilju dok ne pocrni ili se agresivno prži u tiganju, mogu nastati spojevi koji oštećuju DNK", objašnjava ona. "Jedan zagoreli odrezak vam neće uništiti zdravlje, ali redovno izlaganje organizma takvim spojevima godinama nije nešto što bih normalizovala."

Prepečene skrobne namirnice

"Četvrto su prepečene skrobne namirnice poput jako tamnih krompirića, čipsa, zagorelog tosta i prepečenog krompira. Kod termičke obrade na visokim temperaturama može nastati akrilamid, hemikalija koja je u studijama na životinjama pokazala kancerogena svojstva. Podaci za ljude nisu potpuno jednocifreni, ali ja to svejedno ne bih pretvarala u svakodnevnu naviku", zaključuje Bondarenko.

Dakle, izbegavanje prepečene hrane, alkohola i prerađenog mesa može doprineti boljem opštem zdravlju. To, naravno, ne znači potpunu zaštitu od raka, ali može biti jedan od faktora u smanjenju rizika.

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