Ušli smo u drugu polovinu godine, a to nekim horoskopskim znakovima donosi važne preokrete. Do kraja godine život će im krenuti uzlaznom putanjom i to nezaustavljivo.
Čekaju ih poruke koje dolaze u pravo vreme, pozivi koji menjaju planove bez puno objašnjenja i susretima koji se ne planiraju, ali ostaju u mislima duže nego što bi trebali. Kod tri znaka sve se odvija u različitim smerovima, ali svima je zajedničko jedno - više ne ostaju na mestu, već strelovito hrle napred.
Lav
Lav se ponovo nalazi u situacijama koje mirišu na ljubav, ali ne onu tiho skrivenu, nego onu koja se vidi i u načinu na koji ga neko gleda preko stola, i u tome kako se razgovor zadrži duže nego što je planirano.
U njegov život ulaze ljudi koji ga ne pokušavaju umanjiti, nego ga guraju u centar pažnje a da to nije tražio. Jedan razgovor koji počne potpuno neobavezno lako se može pretvoriti u priču koja će trajati.
Kod Lava se više ne radi o tome hoće li biti primećen, nego šta će uraditi s time kada jeste.
Škorpija
Škorpija ulazi u period u kojem se novac počinje vezivati za odluke koje je ranije odlagao ili držao sa strane. Jedna saradnja koja nije izgledala posebno značajno može se pretvoriti u stabilan izvor prihoda, ali ono što je još važnije - počinje birati gde ulaže energiju, a gde više ne.
Umesto raspršenosti, sve više dolazi do situacija u kojima brzo kaže "da" ili "ne", bez dugog vaganja. Finansijska situacija im jako napreduje, a prihodi se umnožavaju bez ikakvog zastoja.
Jarac
Jarac će doživeti velike promene u socijalnom životu. Stare veze, kontakti i poznanstva ponovo se pojavljuju, ali ovoga puta s konkretnim razlogom.
Neko traži njegov savet, neko želi saradnju, neko nudi nešto što je ranije bilo samo ideja. U isto vreme, on se nalazi u situacijama u kojima ne mora sve sam gurati napred kao pre.
Stvari koje su dugo stajale sada se aktiviraju kroz druge ljude, kao da se oko njega napokon složila mreža koja radi u oba smera.
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