Ušli smo u drugu polovinu godine, a to nekim horoskopskim znakovima donosi važne preokrete. Do kraja godine život će im krenuti uzlaznom putanjom i to nezaustavljivo.

Čekaju ih poruke koje dolaze u pravo vreme, pozivi koji menjaju planove bez puno objašnjenja i susretima koji se ne planiraju, ali ostaju u mislima duže nego što bi trebali. Kod tri znaka sve se odvija u različitim smerovima, ali svima je zajedničko jedno - više ne ostaju na mestu, već strelovito hrle napred.

Lav

Lav se ponovo nalazi u situacijama koje mirišu na ljubav, ali ne onu tiho skrivenu, nego onu koja se vidi i u načinu na koji ga neko gleda preko stola, i u tome kako se razgovor zadrži duže nego što je planirano.

U njegov život ulaze ljudi koji ga ne pokušavaju umanjiti, nego ga guraju u centar pažnje a da to nije tražio. Jedan razgovor koji počne potpuno neobavezno lako se može pretvoriti u priču koja će trajati.