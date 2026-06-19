Svako leto donese svoju boju koja iznenada preplavi modne kolekcije, društvene mreže i ulice gradova. Poslednjih sezona dominirali su pastelni tonovi - od jarko zelene, preko puter žute, do nežno roze. Međutim, leto 2026. donosi potpuno drugačiji trend.

U centru pažnje sada je duboka ljubičasta - moćna, elegantna i primetno smelija od tipičnih letnjih nijansi.

Ne govorimo o svetloj lila boji koja je bila popularna prethodne sezone. Novi favorit je mnogo intenzivniji: bogata ljubičasta sa tonovima vina, šljive i tamnog grožđa. Ova boja odiše luksuzom, privlači pažnju i iznenađujuće lako se kombinuje sa drugim nijansama.

Najbolja stvar kod ovog trenda je to što ne morate odmah menjati celu garderobu. Dovoljan je i samo jedan ljubičasti komad ili detalj da osvežite izgled.

Ljubičasti kupaći kostim - najlakši letnji upgrade

Većina leti po navici bira crni, beli ili bež kupaći kostim. Ipak, duboka ljubičasta može potpuno da podigne izgled na plaži, a da ne deluje napadno.

Posebno dobro izgleda uz:

žutu

limeta zelenu

belu

peščane tonove

Odlična kombinacija:

ljubičasti kupaći + žuti pareo + slamnata torba + lagane sandale

Za opušteniji stil dodajte belu oversized košulju ili pleteni ogrtač.

Ljubičasta i zelena - neočekivani hit sezone

Na prvi pogled ova kombinacija deluje rizično, ali upravo nju modni influenseri i stilisti obožavaju ovog leta.

Važno je samo zadržati balans. Ako birate upečatljivu ljubičastu suknju, ostatak outfita neka bude jednostavniji.

Savršena kombinacija:

ljubičasta mini suknja + široka zelena košulja + neutralne sandale

Idealno za grad, letnje večeri ili odmor.

Crna i ljubičasta - sigurna kombinacija

Ako niste ljubitelj modnih eksperimenata, ljubičastu možete nositi kao akcenat.

Crna boja posebno ističe dubinu ove nijanse.

Možete birati:

ljubičasti šorts

top

torbu

kupaći kostim

maramu

Jedna od kombinacija:

crna providna suknja + ljubičasti šorts + crni top

Efektno, moderno i lako uklopivo.

Ljubičasta košulja menja belu klasiku

Bela košulja je godinama nezaobilazan klasik, ali ovog leta dizajneri predlažu njen sofisticiraniji naslednik - ljubičastu košulju.

Najlepše izgledaju nijanse:

zrela šljiva

kupina

tamno grožđe

Preko dana je nosite uz farmerke, lanene pantalone ili laganu suknju, a uveče lako postaje deo elegantnijeg outfita.

Marama za kosu - najjeftiniji način da isprobate trend

Ako ne želite da kupujete novu garderobu, krenite od aksesoara.

Ljubičasta marama izgleda sjajno uz:

belu

krem

bež

mlečne tonove

Dovoljno je da je uparite sa jednostavnom haljinom i upečatljivim minđušama.

Greške koje treba izbegavati

Ljubičasta izgleda luksuzno samo ako izaberete pravu nijansu i kvalitetne materijale.

Izbegavajte:

jeftine sjajne sintetike

neon ljubičastu

previše jarkih boja u jednom outfitu

preterivanje sa aksesoarima

Najbolje se slaže uz:

zelenu, žutu, mlečnu, belu, crnu, peščanu i srebrnu.

Ako želite da isprobate trend bez velikog ulaganja, krenite od marame, torbe ili kupaćeg kostima. Za hrabrije modne poteze tu su mini suknje, haljine i košulje u bogatim šljivastim tonovima.

Duboka ljubičasta je jedan od retkih trendova koji je istovremeno upečatljiv, elegantan i praktičan za svakodnevno nošenje. Zato ne čudi što je postala apsolutni favorit leta 2026.