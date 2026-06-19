Svako leto donese svoju boju koja iznenada preplavi modne kolekcije, društvene mreže i ulice gradova. Poslednjih sezona dominirali su pastelni tonovi - od jarko zelene, preko puter žute, do nežno roze. Međutim, leto 2026. donosi potpuno drugačiji trend.
U centru pažnje sada je duboka ljubičasta - moćna, elegantna i primetno smelija od tipičnih letnjih nijansi.
Ne govorimo o svetloj lila boji koja je bila popularna prethodne sezone. Novi favorit je mnogo intenzivniji: bogata ljubičasta sa tonovima vina, šljive i tamnog grožđa. Ova boja odiše luksuzom, privlači pažnju i iznenađujuće lako se kombinuje sa drugim nijansama.
Najbolja stvar kod ovog trenda je to što ne morate odmah menjati celu garderobu. Dovoljan je i samo jedan ljubičasti komad ili detalj da osvežite izgled.
Ljubičasti kupaći kostim - najlakši letnji upgrade
Većina leti po navici bira crni, beli ili bež kupaći kostim. Ipak, duboka ljubičasta može potpuno da podigne izgled na plaži, a da ne deluje napadno.
Posebno dobro izgleda uz:
- žutu
- limeta zelenu
- belu
- peščane tonove
Odlična kombinacija:
ljubičasti kupaći + žuti pareo + slamnata torba + lagane sandale
Za opušteniji stil dodajte belu oversized košulju ili pleteni ogrtač.
Ljubičasta i zelena - neočekivani hit sezone
Na prvi pogled ova kombinacija deluje rizično, ali upravo nju modni influenseri i stilisti obožavaju ovog leta.
Važno je samo zadržati balans. Ako birate upečatljivu ljubičastu suknju, ostatak outfita neka bude jednostavniji.
Savršena kombinacija:
ljubičasta mini suknja + široka zelena košulja + neutralne sandale
Idealno za grad, letnje večeri ili odmor.
Crna i ljubičasta - sigurna kombinacija
Ako niste ljubitelj modnih eksperimenata, ljubičastu možete nositi kao akcenat.
Crna boja posebno ističe dubinu ove nijanse.
Možete birati:
- ljubičasti šorts
- top
- torbu
- kupaći kostim
- maramu
Jedna od kombinacija:
crna providna suknja + ljubičasti šorts + crni top
Efektno, moderno i lako uklopivo.
Ljubičasta košulja menja belu klasiku
Bela košulja je godinama nezaobilazan klasik, ali ovog leta dizajneri predlažu njen sofisticiraniji naslednik - ljubičastu košulju.
Najlepše izgledaju nijanse:
- zrela šljiva
- kupina
- tamno grožđe
Preko dana je nosite uz farmerke, lanene pantalone ili laganu suknju, a uveče lako postaje deo elegantnijeg outfita.
Marama za kosu - najjeftiniji način da isprobate trend
Ako ne želite da kupujete novu garderobu, krenite od aksesoara.
Ljubičasta marama izgleda sjajno uz:
- belu
- krem
- bež
- mlečne tonove
Dovoljno je da je uparite sa jednostavnom haljinom i upečatljivim minđušama.
Greške koje treba izbegavati
Ljubičasta izgleda luksuzno samo ako izaberete pravu nijansu i kvalitetne materijale.
Izbegavajte:
- jeftine sjajne sintetike
- neon ljubičastu
- previše jarkih boja u jednom outfitu
- preterivanje sa aksesoarima
Najbolje se slaže uz:
zelenu, žutu, mlečnu, belu, crnu, peščanu i srebrnu.
Ako želite da isprobate trend bez velikog ulaganja, krenite od marame, torbe ili kupaćeg kostima. Za hrabrije modne poteze tu su mini suknje, haljine i košulje u bogatim šljivastim tonovima.
Duboka ljubičasta je jedan od retkih trendova koji je istovremeno upečatljiv, elegantan i praktičan za svakodnevno nošenje. Zato ne čudi što je postala apsolutni favorit leta 2026.
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