Lepota i Moda
Kejt Midlton ne skida haljinu naše dizajnerke: Treći put u javnosti u istom autfitu i svaki put je kao sunce!
Kejt Midlton se pojavila u upečatljivoj žutoj haljini.
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