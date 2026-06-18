Nakon dvogodišnje pauze na konjičkim trkama Rojal Askot, Kejt Midlton pojavila se u upečatljivoj žutoj haljini koja je odmah privukla veliku pažnju i postala jedna od glavnih tema događaja. Princeza je stigla u kočiji zajedno sa princom Vilijamom, dok su ispred njih bili kralj Čarls i kraljica Kamila, navodi Page Six.

Njeno prisustvo izazvalo je veliko oduševljenje među okupljenima, posebno zato što prošle godine nije mogla da prisustvuje manifestaciji zbog perioda oporavka i lečenja.

Za ovu priliku Kejt je izabrala elegantnu kreaciju u intenzivnoj žutoj nijansi, čiji je autor dizajnerka Roksanda Ilinčić. Zanimljivo je da je ovu haljinu već nosila na nekoliko važnih javnih događaja, među kojima su zvanična poseta Jamajci i finale Vimbldona pre nekoliko godina.

Celokupan stajling upotpunila je pažljivo izabranim modnim detaljima, uključujući šešir u istoj nijansi, luksuzne minđuše, bisernu narukvicu i svetlu torbicu.

Princ Vilijam je svoj izgled uskladio sa suprugom, pa je na reveru nosio cvetove u žutoj boji.

Pozitivne reakcije javnosti

Brojni obožavaoci kraljevske porodice izrazili su zadovoljstvo što ponovo vide princezu na jednom od najznačajnijih društvenih događaja u Velikoj Britaniji. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari u kojima su pohvaljeni njen izgled, osmeh i izbor garderobe.

Mnogi su isticali da je Kejt Midlton izgledala besprekorno i da je još jednom potvrdila svoj status jedne od najbolje obučenih članica kraljevske porodice.

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