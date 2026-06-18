Ako postoji biljka koja može da da terasi romantičan izgled bez mnogo truda, to je bakopa. Njeni sitni i nežni cvetovi, beli, roze ili u plavičastim nijansama, prelaze preko ivica saksija kao mali oblaci i već godinama osvajaju ljubitelje cveća.

Iako deluje krhko i nežno, bakopa je iznenađujuće otporna biljka koja, uz minimalnu negu, može da cveta od proleća pa sve do prvih jesenjih mrazeva. Zahvaljujući bujnom i visećem rastu, bakopa je posebno popularna za balkonske saksije, viseće korpe i terase, gde stvara efekat cvetnog vodopada. Njeni sitni cvetovi se stalno obnavljaju, pa biljka izgleda sveže i uredno tokom cele sezone, dok održavanje nije komplikovano.



Gde bakopa najlepše raste?

Bakopa voli svetlost, ali ne i jako, direktno podnevno sunce. Najlepše uspeva na mestima gde ima dovoljno jutarnje svetlosti ili svetlosti u kasnim popodnevnim satima, dok je u najtoplijem delu dana zaštićena od jakih zraka. U polusenci će cvetati nešto sporije, ali će duže zadržati svež izgled. Na terasama okrenutim ka istoku ili zapadu obično daje najbolje rezultate.

Koliko često treba zalivati bakopu?

Jedna od najvažnijih stvari u uzgoju bakope je redovno zalivanje. Ova biljka ne podnosi potpuno suvo zemljište. Tokom letnjih vrućina često će joj biti potrebno zalivanje i svakog dana, posebno ako raste u manjim saksijama ili visećim korpama. Ipak, važno je da voda ne ostaje u saksiji, jer prevelika vlaga može dovesti do truljenja korena. Najbolje uspeva u rastresitom zemljištu koje dobro drenira višak vode.

Đubrenje za bogato cvetanje

Pošto cveta gotovo neprekidno mesecima, bakopa ima potrebu za dodatnom energijom. Đubrenje tečnim đubrivom za cvetnice jednom u sedam do deset dana pomoći će joj da stalno stvara nove cvetne pupoljke. Kada dobije dovoljno hranljivih materija, biljka postaje gušća, bujnija i prekrivena cvetovima tokom cele sezone.



Da li treba uklanjati uvele cvetove?

Za razliku od mnogih drugih balkonskih biljaka, bakopa se gotovo sama čisti. Uveli cvetovi najčešće sami otpadaju, pa nema potrebe za svakodnevnim uklanjanjem suvih delova. Povremeno se mogu skratiti predugi izdanci kako bi biljka zadržala lep oblik i podstaklo se grananje. Nakon takvog orezivanja, brzo postaje još bujnija.



Zašto je baštovani toliko vole?

Pored toga što je izuzetno dekorativna, bakopa se lako kombinuje sa drugim cvetnicama. Izgleda prelepo pored muškatli, petunija, surfinija i verbena, gde svojim nežnim cvetovima ublažava njihove jarke boje i stvara harmoničan izgled. Mnogi je smatraju jednom od najzahvalnijih biljaka za terase, upravo zato što daje bogato cvetanje bez komplikovane nege.



Mala biljka sa velikim efektom

U svetu balkonskog cveća postoje biljke koje privlače pažnju jakim bojama, ali bakopa osvaja na drugačiji način. Njena elegancija je suptilna i nenametljiva, što je čini posebno privlačnom. Dovoljno je nekoliko saksija da terasa dobije izgled romantične mediteranske bašte, dok sitni cvetovi koji se spuštaju preko ivica stvaraju utisak svežine, urednosti i života tokom cele sezone.