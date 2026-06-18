Prema verovanju koje se prenosi i kroz savremene wellness trendove, lovorov list se povezuje sa smirenjem, unutrašnjim balansom i kvalitetnijim snom. Ljudi koji ga koriste tvrde da lakše zaspu, da imaju mirnije noći i da se ujutru bude odmorniji nego inače. U tradicionalnim običajima, lovor je od davnina imao simboliku zaštite i pročišćenja, pa se i danas često pojavljuje u različitim ritualima vezanim za energiju doma i ličnu harmoniju. Upravo ta kombinacija starog verovanja i modernog “self-care” pristupa doprinela je njegovoj popularnosti.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da nema naučnih dokaza da lovorov list zaista utiče na san ili energiju. Efekat koji ljudi osećaju najčešće se povezuje sa sugestijom, ritualom pred spavanje i psihološkim osećajem opuštanja.

Bez obzira na to da li u ovo verujete ili ne, činjenica je da je jedan običan kuhinjski list postao novi viralni simbol večernjih rutina i malih rituala koji obećavaju mirniji san.