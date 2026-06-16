Leto je vreme kada mnogi žele da zategnu telo i osećaju se bolje u laganoj garderobi, a upravo su nadlaktice jedna od regija na koju žene najčešće obraćaju pažnju. Ako vam smeta opuštena koža ili osećaj da ruke nisu dovoljno čvrste, dobra vest je da za početak nisu potrebni ni teretana ni skupa oprema.

Poznata fitnes instruktorka Anita Lučenko podelila je kratak trening koji traje svega osam minuta, a osmišljen je tako da aktivira mišiće ruku, posebno triceps – deo nadlaktice koji najčešće gubi tonus i čvrstinu.

Trening koji možete raditi kod kuće

Prednost ovog programa je što ne zahteva tegove ni posebne rekvizite. Vežbe se izvode sopstvenom težinom, pa su pogodne za gotovo sve nivoe kondicije. Dovoljno je nekoliko minuta dnevno kako biste pokrenuli mišiće koje tokom dana često zanemarujemo.

Redovnim vežbanjem ruke mogu postati čvršće, definisanije i snažnije, naročito ako fizičku aktivnost pratite uravnoteženom ishranom i dovoljnim unosom vode.

Zašto je triceps važan?

Stručnjaci ističu da upravo triceps čini najveći deo nadlaktice. Kada je ovaj mišić aktivan i ojačan, ruke izgledaju zategnutije i skladnije. Zato su vežbe koje ga ciljano aktiviraju često prvi izbor kada je cilj bolji tonus gornjeg dela tela.

Pogodno i kada nemate mnogo energije

Još jedna prednost ovog treninga je njegova kratkoća. Vežbe ne opterećuju previše organizam, pa ih mnoge žene rade čak i tokom dana kada nemaju dovoljno vremena za duže treninge.

Osam minuta možda ne zvuči mnogo, ali stručnjaci podsećaju da je doslednost važnija od trajanja. Nekoliko minuta aktivnosti svakog dana često daje bolje rezultate nego povremeni naporni treninzi.

Ako želite da poboljšate tonus ruku i unesete više kretanja u svakodnevicu, ovaj jednostavan program može biti dobar prvi korak.