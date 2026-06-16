Mnogi leti dan započinju velikom kriškom lubenice verujući da je to najlakši i najzdraviji doručak. Ipak, nutricionisti upozoravaju da ovo omiljeno sezonsko voće možda nije najbolji izbor za prazan stomak.

Iako je lubenica puna vode, vitamina i antioksidanasa, sadrži i prirodne šećere koji se brzo apsorbuju. Zbog toga nakon kratkotrajnog osećaja sitosti može uslediti nagli pad energije i pojačan osećaj gladi.

Zašto lubenica nije idealan doručak?

Lubenica ima visok glikemijski indeks, što znači da može brže da podigne nivo šećera u krvi u poređenju sa mnogim drugim vrstama voća. Kada se jede sama, naročito ujutru na prazan stomak, kod pojedinih ljudi može dovesti do bržeg osećaja gladi već nakon sat ili dva.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se kombinuje sa namirnicama koje sadrže proteine ili zdrave masti kako bi osećaj sitosti trajao duže.

Može li da izazove nadutost?

Kod osetljivih osoba velike količine lubenice, posebno ako je veoma hladna, mogu izazvati osećaj nadutosti, gasove ili nelagodnost u stomaku. Razlog je visok sadržaj vode i prirodnih šećera koji kod nekih ljudi podstiču fermentaciju u crevima.

To, naravno, ne znači da lubenicu treba izbegavati, već da je važno voditi računa o količini i vremenu kada se konzumira.

Kada je najbolje jesti lubenicu?

Nutricionisti savetuju da se lubenica jede kao užina između obroka ili nakon laganog ručka. Na taj način organizam sporije apsorbuje šećere, a manja je verovatnoća da će doći do naglog pada energije i osećaja gladi.

Pored toga, lubenica je bogata likopenom, antioksidansom koji doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, zbog čega i dalje važi za jednu od najzdravijih letnjih namirnica.

Koliko lubenice je dovoljno?

Za većinu zdravih osoba sasvim su dovoljne dve do tri kriške dnevno. Osobe koje imaju dijabetes ili probleme sa regulacijom šećera u krvi trebalo bi da se posavetuju sa lekarom ili nutricionistom o količini koja im odgovara.

Lubenica nije neprijatelj vitke linije, ali način na koji je jedemo može napraviti razliku. Umesto da bude jedini jutarnji obrok, možda je bolje da je sačuvate za kasnije tokom dana i uživate u njenom osvežavajućem ukusu bez griže savesti.