Snažna, energična nijansa crvene biće jedan od najvećih modnih hitova sezone. Posebno dominira na sandalama, torbama, haljinama i večernjim kombinacijama, vraćajući u modu samopouzdanje, energiju i mediteranski duh.

Paradajz crvena nije toliko tamna kao bordo, niti toliko upadljiva kao klasična vatreno crvena. Reč je o toploj, sočnoj nijansi koja podseća na zreo paradajz okupanu letnjim suncem, zbog čega istovremeno deluje elegantno, ženstveno i veoma efektno.

Ova boja pojavljuje se na minimalističkim slip haljinama, lanenim kompletima, sandalama, torbama i ruževima za usne, a najčešće se kombinuje sa belom, puter žutom, čokoladno braon ili nežno roze nijansom. Upravo taj spoj topline i jednostavnosti stvara utisak moderne italijanske elegancije.

Boja optimizma i samopouzdanja

Na modnim pistama za proleće/leto 2026. paradajz crvena pojavila se kao odgovor na višegodišnju dominaciju neutralnih tonova. Modni stručnjaci opisuju je kao boju optimizma, strasti i samouverene ženstvenosti.

Mnogi stilisti nazivaju je novom "statement" crvenom bojom, jer privlači pažnju bez agresivnosti. Umesto da dominira kombinacijom, ona joj daje karakter i sofisticiranost.

Pristaje gotovo svima

Jedna od najvećih prednosti ove nijanse jeste to što lepo izgleda na gotovo svakom tenu.

Na preplanuloj koži deluje glamurozno i mediteranski, dok na svetlijem tenu stvara osvežavajući kontrast i naglašava prirodnu lepotu lica.

Zbog toga ne čudi što je upravo paradajz crvena postala omiljeni izbor influenserki, modnih urednika i ljubiteljki mode širom sveta.

Ako želite da ovog leta osvežite garderober samo jednim komadom, modni stručnjaci savetuju da to budu sandale, torba ili haljina upravo u ovoj nijansi.