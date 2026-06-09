Poznata ruska astrološkinja Tamara Globa upozorila je da će jun doneti važne promene, preispitivanje životnih vrednosti i povratak pitanjima koja su dugo bila gurnuta u stranu. Prema njenim prognozama, prvi letnji mesec neće doneti samo nove prilike, već i nekoliko napetih perioda tokom kojih će biti neophodan dodatni oprez kada su u pitanju novac, zdravlje i međuljudski odnosi.

Globa smatra da će mnogi tokom juna osetiti snažnu potrebu da se vrate svojim korenima. Sećanja na detinjstvo, porodične tradicije i rodni kraj biće izraženija nego inače, a teme doma, porodice i vaspitanja dece doći će u prvi plan.

Jun vraća fokus na porodicu i stare planove

Prema njenim rečima, mnogi će konačno završavati projekte koje su odlagali mesecima, dok će drugi ozbiljno razmišljati o selidbi ili promeni mesta stanovanja.

Zato je ovo povoljan period za rešavanje stambenih pitanja, jačanje odnosa sa članovima porodice i stvaranje prijatnijeg životnog okruženja.

Istovremeno, jun otvara vrata novim projektima koji bi mogli da se razvijaju tokom druge polovine leta, ali samo pod uslovom da se najpre reše nerešena pitanja iz prošlosti.

Finansije ulaze u turbulentan period

Tamara Globa posebno upozorava na finansijski sektor. Kako tvrdi, jun će biti vreme značajnih promena i reorganizacije novčanih tokova.

Prvi i poslednji dani meseca mogli bi da budu posebno napeti. Konkurencija će se pojačati, a mnogi će se boriti za očuvanje svojih interesa i prihoda.

Ipak, upravo tokom ovog perioda postoji mogućnost da se reše stari dugovi i finansijski problemi koji već dugo opterećuju budžet.

Glavni trend meseca biće potraga za stabilnošću. Zbog toga će mnogi razmišljati o ulaganjima koja pružaju dugoročnu sigurnost, a među najprivlačnijim opcijama astrološkinja izdvaja nekretnine i zemljište.

Najrizičniji dani u junu

Tamara Globa savetuje dodatni oprez tokom sledećih datuma:



i 2. jun



jun do podneva



jun



jun do podneva



jun u večernjim satima



jun uveče



jun posle podne



jun ujutru



jun uveče



jun tokom celog dana



Tokom ovih dana preporučuje se izbegavanje impulsivnih finansijskih odluka, konflikata, rizičnih ulaganja i velikih kupovina.

Četiri znaka kojima jun donosi najveće promene

Bik

Bikove očekuje mnogo komunikacije, putovanja i novih saznanja. Veliku podršku pružiće im porodica i bliski prijatelji. Ipak, krajem meseca potreban je oprez kada su u pitanju nekretnine i građevinski poslovi.

Vaga

Pred Vagama je ozbiljno preispitivanje profesionalnih planova. Druga polovina meseca donosi podršku uticajnih ljudi, ali i povećane troškove. Savet je da ne donose ishitrene odluke.

Strelac

Strelčeve očekuju veći izdaci vezani za porodicu, decu i dom. Iako će početak meseca biti finansijski zahtevan, kasnije se otvaraju mogućnosti za povećanje prihoda. Putovanja mogu doneti značajna poznanstva i nove prilike.

Jarac

Jarčevi bi trebalo da se posvete porodici, partnerstvima i zajedničkim projektima. Važno je da budu oprezni sa novim poznanstvima i da se ne mešaju u tuđe sukobe. Mesec je odličan za sport, rekreaciju i obnavljanje energije.

Letnji solsticij donosi posebnu energiju

Jedan od najvažnijih astroloških događaja meseca biće letnji solsticij 21. juna. Prema rečima Tamare Globe, to je idealan period za oporavak organizma, rad na zdravlju i emocionalnu obnovu.

Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti porodičnim odnosima i psihičkom blagostanju najbližih.

Mesec pod uticajem Blizanaca

Globa ističe da će energija juna biti snažno obojena uticajem znaka Blizanaca. Zato će komunikacija, učenje, sklapanje novih poznanstava i razmena ideja biti u centru pažnje.

Ipak, glavna lekcija ovog meseca jeste da se pre novih početaka moraju rešiti stari problemi i učvrstiti temelji na kojima gradimo budućnost.