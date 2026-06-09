Ujed komarca deluje bezazleno sve dok ne počne nesnosan svrab. Tada mnogi instinktivno posegnu za češanjem, verujući da će tako sebi olakšati. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je upravo to najveća greška koju možete napraviti.

Kada komarac probije kožu i sisa krv, on u organizam ubrizgava svoju pljuvačku koja sadrži strane proteinske materije. Organizam ih prepoznaje kao nešto što mu ne pripada i odmah pokreće reakciju sličnu alergijskoj, uz oslobađanje histamina – supstance koja izaziva svrab.

Problem nastaje kada počnete da češete mesto ujeda. Što više češete, organizam oslobađa još više histamina, pa svrab postaje još intenzivniji. Tako nastaje začarani krug iz kojeg je teško izaći. Umesto olakšanja, iritacija se pojačava, a koža sporije zarasta.

Stručnjaci savetuju da mesto ujeda najpre operete vodom i sapunom kako biste uklonili ostatke komarčeve pljuvačke i smanjili mogućnost infekcije. Ukoliko je svrab jak, može pomoći hladna obloga ili led umotan u tkaninu. Dobra opcija su i antihistaminske kreme ili gelovi namenjeni ublažavanju reakcija na ujede insekata.

Ono što nikako ne bi trebalo da radite jeste da ujed premazujete alkoholom, sirćetom ili jodom. Takvi preparati mogu dodatno da iziritiraju kožu, pa čak i da izazovu hemijske opekotine.

Neki ljudi koriste pastu za zube kako bi ublažili svrab. Prema rečima stručnjaka, efekat može biti nešto bolji ako pasta sadrži mentol jer hladi i blago isušuje kožu. Ipak, ni to nije neophodno – dovoljno je da mesto ujeda operete, rashladite i izbegnete češanje.

Ukoliko se pojavi veliko crvenilo, otok prečnika nekoliko centimetara, oticanje lica ili otežano disanje, potrebno je što pre potražiti lekarsku pomoć jer može biti reč o ozbiljnijoj alergijskoj reakciji.