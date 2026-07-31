Leti je kosa posebno izložena oštećenjima zbog sunca, hlora iz bazena, morske soli i peska. Međutim, to posebno važi za hemijski posvetljenu plavu kosu.

„Posvetljena plava kosa ima mnogo osetljiviju strukturu od prirodne kose. Deo njenih proteina oksidirao je tokom procesa posvetljivanja, veliki deo melanina je uništen, pojedine disulfidne veze su prekinute, a zaštitni lipidi oštećeni. Zbog toga kosa postaje poroznija, lomljivija, ponekad i elastičnija kada je mokra, kao i znatno osetljivija na UV zračenje. Leti su UV zraci intenzivniji nego tokom ostatka godine, pa je plava, hemijski posvetljena kosa posebno ranjiva. UV zraci ubrzavaju oksidaciju proteina i lipida u vlasima, čine kutikulu grubljom i poroznijom, smanjuju mehaničku otpornost vlasi, povećavaju rizik od pucanja i ubrzavaju gubitak vlage, što dodatno pojačava isušivanje“, objašnjava frizer Maksim, suosnivač salona ,,Joker Beauty Paris" za Vogue.

Zbog toga se pre odlaska na godišnji odmor preporučuje preduzimanje nekoliko mera kako bi se letnja oštećenja svela na minimum.

Prvi savet stručnjaka glasi: „Pre svega, nosite šešir kada ste duže izloženi suncu. Takođe preporučujemo korišćenje proizvoda sa zaštitom od UV zraka namenjenih kosi ili hidratantnog proizvoda sa zaštitom od toplote kako bi se vlas zaštitila od spoljašnjih uticaja.“ Na moru i bazenu najvažnije je, kaže, kosu nakon svakog dana provedenog u vodi isprati čistom vodom. „Za dodatnu zaštitu pre kupanja nanesite hidratantni regenerator ili negujući tretman. Oni stvaraju zaštitni film koji smanjuje štetne efekte hlora, soli i UV zraka i pomaže u sprečavanju isušivanja vlasi.“

Po povratku sa plaže ili bazena trebalo bi malo prilagoditi svakodnevnu rutinu nege. „Na kraju dana važno je temeljno isprati kosu čistom vodom. Kao prvi korak možete koristiti detoks šampon koji efikasno uklanja ostatke soli, hlora, peska i drugih nečistoća. Time se ujedno čuva i zdravlje vlasišta, koje se često zanemaruje, iako je jednako važno kao nega dužine kose.“

Nakon toga preporučuje korišćenje šampona prilagođenog sopstvenom tipu kose, zatim hranljive maske, a po želji i regeneratora za dodatnu hidrataciju.

Jedna od najčešćih grešaka, upozorava stručnjak, jeste korišćenje sprejeva za posvetljivanje koji se mogu kupiti u prodavnicama. „Takvi proizvodi uništavaju vlas i izazivaju nepovratna oštećenja.“ Još jedna česta greška jeste nanošenje kreme za sunčanje namenjene telu na kosu. „Namera je dobra, ali taj proizvod nije formulisan za kosu. Može otežati vlasi i učiniti kosu i vlasište preterano masnim.“

Ni ulja nisu najbolji izbor za hidrataciju. „Korišćenje ulja radi hidratacije još je jedna česta zabluda. Molekuli ulja preveliki su da bi prodrli između ljuspica vlasi, pa ostaju samo na površini. Problem je u tome što se pod uticajem sunca mogu zagrevati i dodatno oštetiti kosu. Mnogo bolji izbor je serum na bazi vode.“

Ljubičasti šampon je poslednjih meseci jedan od najpopularnijih proizvoda u svetu nege kose, ali da li je zaista potreban? Prema stručnjaku, jeste. „Posebno je koristan za hladne nijanse plave kose. Nežno neutrališe žute i bakarne tonove i pomaže u očuvanju svežine i sjaja plave boje.“ Ipak, upozorava da ga ne treba koristiti prečesto.

„Prečesta upotreba može imati suprotan efekat, pa kosa može postati beživotna, poprimiti sive ili ljubičaste tonove i dodatno se isušiti.“ Idealno je koristiti ga jednom nedeljno, uz prilagođavanje učestalosti u zavisnosti od toga kako se boja menja. „Nakon svakog pranja ljubičastim šamponom obavezno nanesite hranljivu ili hidratantnu negu kako bi kosa ostala meka.“

Kako vratiti sjaj plavoj kosi nakon godišnjeg odmora bez odlaska kod frizera?

„Prvi korak je detoksikacija vlasi uz pomoć proizvoda za dubinsko čišćenje koji uklanjaju nakupljene nečistoće sa kose i vlasišta. Nakon toga preporučujemo korišćenje ljubičastog šampona, a zatim dubinski hranljivu negu kako bi kosa ponovo postala zdrava i meka.“

Može li hlor zaista obojiti plavu kosu u zeleno?

„Suprotno uvreženom mišljenju, nije hlor taj koji plavu kosu pretvara u zelenu. Za to su odgovorni metali, poput bakra, prisutni u bazenskoj vodi, koji se talože na vlasima. Hlor deluje kao oksidans i podstiče njihovo zadržavanje na kosi. Plava, posvetljena i veoma porozna kosa posebno je osetljiva na ovu pojavu.“

Imaju li sve nijanse plave kose iste potrebe tokom leta?

„Da. Plavoj kosi, bez obzira na nijansu, tokom cele godine treba mnogo hidratacije, a naročito leti zbog intenzivnog izlaganja suncu. Zato je hidratantna rutina nege neophodna. Istovremeno, sunce, morska i bazenska voda oksidiraju kosu, zbog čega se često pojavljuju topliji tonovi. Upravo zato ljubičasti šampon ima važnu ulogu jer efikasno neutrališe neželjene žute odsjaje.“

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