Eva Mendes je osvežila svoje prepoznatljive smeđe pramenove u letnjem stilu.
Zvezda (52) je 29. jula na Instagramu objavila svoju novu frizuru sa osunčanim feniranjem i medeno-plavim pramenovima.
„Leto je mesto gde živim“, napisala je Mendesova u opisu slikovite galerije fotografija.
Pozirajući u zelenom vrtu, Mendesova se osmehnula kameri dok je pokazivala svoj novi izgled. „Kada svetlo padne baš kako treba...“, napisala je njena frizerka Ivon Braun u opisu fotografija glumice na svom Instagram nalogu.
Novi izgled je poboljšana verzija klasične zlatno-smeđe kose kakvu Mendesova nosi, a koju često viđamo u opuštenim talasima. Iako je slična transformacijama kose koje je imala u prošlosti, njen najnoviji izgled prelepo spaja trend izbeljeno-plavih pramenova sa karamel nijansom koja joj tako dobro stoji.
Mendesova je pozirala u letnjoj haljini u nijansi pene morskih talasa sa čipkanim porubom duž dekoltea. Haljina na bretele takođe je imala cvetni uzorak u ružičastim i zelenim tonovima koji se pružao uz delikatne bretele preko njenih ramena. Modne dodatke je zadržala u jednostavnom stilu i upotpunila izgled srebrnim prstenjem. Iako je elegantna letnja haljina Mendesove neosporno bila romantična, fokus je očigledno bio na njenoj novoj frizuri punoj volumena, koju je predstavila u razbarušenim talasima dok je pozirala pred kamerom.
Šminku je prilagodila letnjoj temi sa bronzanim rumenilom na obrazima, definisanim obrvama i rozikastim usnama sa blagim braon krejonom. Njena šminkerka, Marija Vargas, je upotpunila izgled braon senkom za oči i upečatljivim trepavicama. Na rukama je imala nokte bademastog oblika u neutralnom tonu.
Podrška
Mendesova je nekoliko dana ranije dospela u žižu javnosti zbog podrške svom suprugu Rajanu Goslingu u njegovoj novoj ulozi Gost Rajdera u Marvelovom filmskom univerzumu. „Volim Roksi“, napisala je Mendesova, aludirajući na svoj lik iz filma iz 2007. godine, uz promotivni isečak iz filma koji je podelila na svom Instagram nalogu.
Mendesova i Gosling, koji više vole da svoju vezu drže podalje od javnosti, zabeležili su retko zajedničko pojavljivanje u emisiji ,,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" u martu, kada je Gosling iznenadio svoju suprugu izvođenjem pesme „Srećan rođendan“. Ovaj TV trenutak označio je prvo javno pojavljivanje para zajedno posle 13 godina, priseća se InStyle.
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