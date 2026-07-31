Eva Mendes je osvežila svoje prepoznatljive smeđe pramenove u letnjem stilu.

Zvezda (52) je 29. jula na Instagramu objavila svoju novu frizuru sa osunčanim feniranjem i medeno-plavim pramenovima.

„Leto je mesto gde živim“, napisala je Mendesova u opisu slikovite galerije fotografija.

Pozirajući u zelenom vrtu, Mendesova se osmehnula kameri dok je pokazivala svoj novi izgled. „Kada svetlo padne baš kako treba...“, napisala je njena frizerka Ivon Braun u opisu fotografija glumice na svom Instagram nalogu.

Eva

Novi izgled je poboljšana verzija klasične zlatno-smeđe kose kakvu Mendesova nosi, a koju često viđamo u opuštenim talasima. Iako je slična transformacijama kose koje je imala u prošlosti, njen najnoviji izgled prelepo spaja trend izbeljeno-plavih pramenova sa karamel nijansom koja joj tako dobro stoji.

Mendesova je pozirala u letnjoj haljini u nijansi pene morskih talasa sa čipkanim porubom duž dekoltea. Haljina na bretele takođe je imala cvetni uzorak u ružičastim i zelenim tonovima koji se pružao uz delikatne bretele preko njenih ramena. Modne dodatke je zadržala u jednostavnom stilu i upotpunila izgled srebrnim prstenjem. Iako je elegantna letnja haljina Mendesove neosporno bila romantična, fokus je očigledno bio na njenoj novoj frizuri punoj volumena, koju je predstavila u razbarušenim talasima dok je pozirala pred kamerom.

Izgled

Šminku je prilagodila letnjoj temi sa bronzanim rumenilom na obrazima, definisanim obrvama i rozikastim usnama sa blagim braon krejonom. Njena šminkerka, Marija Vargas, je upotpunila izgled braon senkom za oči i upečatljivim trepavicama. Na rukama je imala nokte bademastog oblika u neutralnom tonu.

Podrška

Mendesova je nekoliko dana ranije dospela u žižu javnosti zbog podrške svom suprugu Rajanu Goslingu u njegovoj novoj ulozi Gost Rajdera u Marvelovom filmskom univerzumu. „Volim Roksi“, napisala je Mendesova, aludirajući na svoj lik iz filma iz 2007. godine, uz promotivni isečak iz filma koji je podelila na svom Instagram nalogu.

Film

Mendesova i Gosling, koji više vole da svoju vezu drže podalje od javnosti, zabeležili su retko zajedničko pojavljivanje u emisiji ,,The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" u martu, kada je Gosling iznenadio svoju suprugu izvođenjem pesme „Srećan rođendan“. Ovaj TV trenutak označio je prvo javno pojavljivanje para zajedno posle 13 godina, priseća se InStyle.

 

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