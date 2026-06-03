Trešnje spadaju među najomiljenije letnje voće, a kada se pravilno pripreme i zamrznu, mogu biti odličan izbor za pripremu kolača, smutija i kompota, kao i za konzumaciju kao samostalna poslastica tokom zimskih meseci.

Za zamrzavanje je važno izabrati zrele, zdrave i čvrste trešnje bez znakova oštećenja ili kvarenja. Pre stavljanja u zamrzivač potrebno ih je dobro oprati pod mlazom hladne vode kako bi se uklonile sve nečistoće.

Nakon pranja treba ih pažljivo osušiti, jer višak vlage može dovesti do stvaranja leda i slepljivanja plodova tokom zamrzavanja. Pravilna priprema je ključna za očuvanje njihovog izgleda, ukusa i kvaliteta.

Da li je potrebno ukloniti koštice

Trešnje se mogu zamrzavati i sa košticama i bez njih, u zavisnosti od toga kako planirate da ih kasnije koristite. Plodovi sa košticama obično bolje zadržavaju svoj prirodni oblik, sočnost i aromu tokom zamrzavanja.

S druge strane, uklanjanje koštica pre zamrzavanja može da uštedi vreme i olakša pripremu kolača, pita, smutija i drugih poslastica kada ih budete koristili.

Trik za zamrzavanje bez slepljivanja

Jedan od najvažnijih koraka za uspešno zamrzavanje trešanja je takozvano predzamrzavanje. Trešnje se rasporede u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje, tako da se plodovi ne dodiruju. Ostavite ih u zamrzivaču nekoliko sati dok se potpuno ne zamrznu, a zatim ih prebacite u kese ili posude namenjene za zamrzavanje.

Ova metoda sprečava da se trešnje slepe u jednu masu, pa kasnije možete lako da izdvojite tačno onu količinu koja vam je potrebna.

Pakovanje i čuvanje

Kada su trešnje potpuno zamrznute, potrebno ih je spakovati u kese za zamrzavanje ili u hermetički zatvorene plastične posude. Važno je iz ambalaže istisnuti što više vazduha kako bi plodovi duže zadržali svežinu i kvalitet.

Takođe je korisno označiti datum zamrzavanja. Ako se pravilno čuvaju, trešnje mogu ostati upotrebljive i do godinu dana, iako će njihov ukus i aroma biti najintenzivniji u prvih šest do osam meseci.

Mali trik za još bolji ukus

Ako planirate da zamrznute trešnje koristite za kolače i druge poslastice, pre zamrzavanja možete ih lagano posuti tankim slojem šećera.

Ovaj jednostavan postupak pomaže da plodovi zadrže puniji i izraženiji ukus, a istovremeno smanjuje količinu tečnosti koju ispuštaju tokom pečenja, što doprinosi boljoj teksturi gotovog deserta.

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