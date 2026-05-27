Obrve imaju veliku ulogu u izgledu lica jer mogu da ga učine mlađim, izražajnijim i skladnijim, zbog čega je njihovo pravilno oblikovanje veoma važno. Iako se trendovi menjaju, od nekada veoma tankih obrva do današnjih prirodnijih i gušćih oblika, stručnjaci savetuju da se prilikom stilizovanja ne prate isključivo moda i poznate ličnosti, već da se oblik prilagodi crtama sopstvenog lica.

Kozmetičari preporučuju da se pre čupanja najpre iscrta željeni oblik obrva kako bi se izbegle greške. Za određivanje pravilnog početka, luka i kraja obrve može poslužiti običan štapić ili olovka za obrve. Početak obrve određuje se postavljanjem štapića uz nozdrvu i unutrašnji ugao oka, dok se najviša tačka luka nalazi preko sredine oka. Kraj obrve određuje se linijom koja prolazi od nozdrve ka spoljašnjem uglu oka.

Nakon što se definišu osnovne tačke, savetuje se iscrtavanje tankih linija koje služe kao okvir za čupanje. Na taj način lakše je održati simetriju i izbeći preterano uklanjanje dlačica.

Za pravilno oblikovanje važan je i odgovarajući pribor. Stručnjaci preporučuju pincetu sa kosim vrhom, jer omogućava preciznije uklanjanje dlačica bez oštećenja oblika obrve. Čupanje bi trebalo obavljati ispred dobro osvetljenog ogledala, a dlačice treba uklanjati u smeru njihovog rasta kako bi se smanjila bol i sprečilo oštećenje kože.

Kod veoma gustih i dugih obrva korisno je prvo raščešljati dlačice i skratiti one koje prelaze prirodni oblik obrve. Tokom oblikovanja savetuje se da se prvo završi jedna obrva, pa tek onda druga, uz povremeno proveravanje rezultata u ogledalu kako ne bi došlo do preteranog čupanja.

Ako se dogodi da se ukloni više dlačica nego što je planirano, nepravilnosti se mogu popuniti olovkom za obrve u odgovarajućoj nijansi, crtajući tanke poteze koji imitiraju prirodne dlačice.

Koliko često treba čupati obrve zavisi od njihove gustine, boje i brzine rasta. U proseku se detaljnije oblikovanje radi na oko dve nedelje, dok se sitne korekcije mogu raditi i između dva tretmana. Posebno je važno redovno čistiti i dezinfikovati pribor za obrve kako bi ostao higijenski i bezbedan za upotrebu.