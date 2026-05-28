Možda i najvažniji odevni komad tokom leta predstavljaju kupaći kostimi – koliko god modela imamo u fioci, uvek osećamo da nam neki fali. Prošle godine, u modnom epicentru nalazili su se kupaći kostimi sa tufnama, jednodelni modeli sa upečatljivim detaljima, ali i oni u vibrantnim bojama.

Ove sezone pravila su nešto drugačija – siluete s početka dvehiljaditih osvajaju plaže (čitajte: tankini), a sudeći po modnim izborima naših omiljenih pop princeza, nosiće se i slojevite forme. U potrazi za interesantnim modelima koji odgovaraju trenutnoj modnoj klimi, posebnu pažnju privukli su nam dupli bikiniji.

Trend

Dupli bikini predstavlja trend koji je najpre započela muzičarka Tajla. U spotu za pesmu ,,Jump", muzičarka je ukombinovala nekoliko kupaćih kostima i proglasila bikini layering vodećim letnjim trendom. Na svojim društvenim mrežama Tajla je neretko objavljivala fotografije u duplim bikinijima, a modele ovog kalibra kasnije smo primećivali i na mnogim poznatim zvezdama.

Tajla

Muzičarka Sara Lašon, koja se trenutno smatra jednom od najviralnijih pop princeza zahvaljujući albumu ,,Midnight Sun", takođe favorizuje pomenuti trend.

Kako ih nosimo?

,,Bikini layering" možete improvizovati i prilagoditi svojoj postojećoj kolekciji kupaćih kostima. Dovoljno je da pronađete dva modela klasičnih trouglastih bikinija i obučete ih jedan preko drugog. Ukoliko niste ,,DIY" tip i jednostavnije vam je da se odlučite za gotov proizvod, dobra vest je da postoji bezbroj brendova koji u svojoj ponudi imaju duple i troduple bikinije. Prilikom potrage za ovakvim siluetama savetujemo da se okrenete manjim brendovima fokusiranim na ,,funky" dizajn i interesantne kombinacije boja.

Ukoliko ste u potrazi za odevnim komadom koji će vaš letnji ormar učiniti zabavnijim, savetujemo da se okrenete duplim bikinijima – vrlo verovatno će vas imenovati kul osobom na plaži, ističe Vogue.

 

