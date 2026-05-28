Možda i najvažniji odevni komad tokom leta predstavljaju kupaći kostimi – koliko god modela imamo u fioci, uvek osećamo da nam neki fali. Prošle godine, u modnom epicentru nalazili su se kupaći kostimi sa tufnama, jednodelni modeli sa upečatljivim detaljima, ali i oni u vibrantnim bojama.

Ove sezone pravila su nešto drugačija – siluete s početka dvehiljaditih osvajaju plaže (čitajte: tankini), a sudeći po modnim izborima naših omiljenih pop princeza, nosiće se i slojevite forme. U potrazi za interesantnim modelima koji odgovaraju trenutnoj modnoj klimi, posebnu pažnju privukli su nam dupli bikiniji.

Trend

Dupli bikini predstavlja trend koji je najpre započela muzičarka Tajla. U spotu za pesmu ,,Jump", muzičarka je ukombinovala nekoliko kupaćih kostima i proglasila bikini layering vodećim letnjim trendom. Na svojim društvenim mrežama Tajla je neretko objavljivala fotografije u duplim bikinijima, a modele ovog kalibra kasnije smo primećivali i na mnogim poznatim zvezdama.

Muzičarka Sara Lašon, koja se trenutno smatra jednom od najviralnijih pop princeza zahvaljujući albumu ,,Midnight Sun", takođe favorizuje pomenuti trend.

Kako ih nosimo?

,,Bikini layering" možete improvizovati i prilagoditi svojoj postojećoj kolekciji kupaćih kostima. Dovoljno je da pronađete dva modela klasičnih trouglastih bikinija i obučete ih jedan preko drugog. Ukoliko niste ,,DIY" tip i jednostavnije vam je da se odlučite za gotov proizvod, dobra vest je da postoji bezbroj brendova koji u svojoj ponudi imaju duple i troduple bikinije. Prilikom potrage za ovakvim siluetama savetujemo da se okrenete manjim brendovima fokusiranim na ,,funky" dizajn i interesantne kombinacije boja.