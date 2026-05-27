Budite se sa otečenim licem, kesama ispod očiju i osećajem težine u telu? Mnogi za to krive umor, godine ili vreme, ali stručnjaci upozoravaju da je problem često zadržavanje tečnosti u organizmu. Dobra vest je da telo možete da „pokrenete“ bez lekova – uz pomoć običnih namirnica koje već imate u kuhinji.

Šta najviše pomaže kod otoka?

Otečenost više nije problem samo ljudi sa bolestima bubrega ili srca. Danas se sa njom suočavaju i mlade žene zbog stresa, slane hrane, lošeg sna, vrućine ili dugog sedenja.

Mnogi tada naprave veliku grešku – počnu da piju manje vode. Organizam to doživljava kao opasnost od dehidratacije i zadržava još više tečnosti.

Stručnjaci kažu da određene namirnice mogu prirodno da pomognu telu da izbaci višak vode.

Peršun – prirodni saveznik protiv nadutosti

Na prvom mestu našao se običan peršun. Ovo zelenilo sadrži supstance koje pomažu organizmu da izbaci višak tečnosti i smanji osećaj težine.

Najveći efekat nema kao dekoracija na tanjiru, već kada ga obilno dodate u salate, sir ili kuvana jela.

Pečeni krompir pomaže više nego što mislite

Iako mnogi izbegavaju krompir zbog ugljenih hidrata, on je bogat kalijumom, koji pomaže telu da izbaci višak natrijuma – glavnog krivca za oticanje.

Važno je samo da krompir ne bude pržen i presoljen, jer tada efekat može biti potpuno suprotan.

Brusnica vraća telo u balans

Brusnica je poznata po tome što pomaže organizmu da izbaci višak tečnosti i smanji težinu nakon slane hrane.

Posebno se preporučuju domaći sokovi ili voćni napici bez puno šećera, naročito posle suhomesnatih proizvoda i industrijske hrane.

Krastavac nije bez razloga letnji favorit

Krastavci sadrže sastojke koji pomažu održavanju ravnoteže vode u organizmu.

Jednostavna večernja salata od krastavca i zelenila često već sledećeg jutra daje vidljiv rezultat – lice izgleda svežije, a otoci su manji.

Heljda iznenadila stručnjake

Na listi se našla i heljda, koja pomaže krvnim sudovima i smanjuje osećaj teških nogu i natečenog lica.

Mnogi nutricionisti smatraju je jednom od najboljih namirnica za ljude koji se često bude otečeni.

Šta još izaziva oticanje?

Lekari upozoravaju da glavni problem često nije samo so koju dodajemo u hranu, već „skrivena so“ u:

kobasicama,

sirevima,

gotovim sosovima,

konzerviranoj i prerađenoj hrani.

Kasne večere takođe mogu da pogoršaju problem jer telo tokom noći ne stiže da obradi hranu kako treba.

Ipak, ako su otoci česti i prate ih gušenje, visok pritisak ili jaka slabost, potrebno je obratiti se lekaru.

U većini slučajeva, male promene u ishrani dovoljne su da lice izgleda svežije, a telo lakše već posle nekoliko dana.