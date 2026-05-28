Ako se satima prevrćete po krevetu i nikako ne možete da zaspite, problem možda nije ni stres ni kafa, već temperatura u sobi. Naučnici objašnjavaju da telo mnogo lakše tone u san kada je prostorija hladnija, zbog čega su naše bake gotovo svako veče otvarale prozor pred spavanje.

Tokom uspavljivanja temperatura tela prirodno pada, a tada se aktivira melatonin, hormon koji organizmu šalje signal da je vreme za odmor. Međutim, ako je u sobi previše toplo, telo ne može pravilno da se rashladi, pa san postaje lagan, isprekidan i ne donosi pravi odmor.

Stručnjaci navode da je idealna temperatura za spavanje između 16 i 19 stepeni, jer tada organizam najlakše ulazi u fazu dubokog sna. Već temperature iznad 24 stepena mogu da izazovu češća buđenja tokom noći, dok velike vrućine dodatno pogoršavaju nesanicu.

Zbog toga se savetuje da se soba provetri pre spavanja, da se koriste laganija posteljina i tanja ćebad, a klima uređaj po potrebi uključi, ali bez direktnog duvanja u osobu koja spava.