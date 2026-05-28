Voluminozne pantalone i modeli sa širokim nogavicama apsolutni su hit ovog leta jer vizuelno izdužuju figuru, naglašavaju struk i daju elegantniji izgled čak i bez potpetica.

Moda ove sezone potpuno se igra proporcijama i vraća u fokus upečatljive krojeve. Nakon godina uskih modela i minimalističkih linija, sada dominiraju pantalone sa volumenom koje stvaraju modernu i opuštenu siluetu.

Posebno su popularne takozvane „barrel“ farmerke koje su šire u predelu kukova i butina, a blago se sužavaju ka člancima. Upravo taj zaobljeni kroj čini figuru skladnijom i ostavlja utisak dužih nogu. Modne influenserke ih najčešće kombinuju sa uskim majicama, topovima i jednostavnim košuljama kako bi balans ostao u prvom planu.

Veliki povratak doživljavaju i balon pantalone inspirisane modom devedesetih i ranih dvehiljaditih. Ovog puta dolaze u elegantnijim varijantama, od laganih materijala i sa mekanim naborima koji daju osećaj lakoće i pokreta.

Sve više pažnje privlače i modeli inspirisani dimijama, širokim pantalonama koje prate liniju struka, a zatim se šire u lepršav kroj koji pri hodu podseća na suknju. Upravo zbog toga ove pantalone mnogima deluju ženstveno, udobno i veoma efektno.

Stilisti savetuju da se ovakvi modeli kombinuju sa jednostavnijim gornjim delovima poput bodija, strukiranih košulja ili kraćih jakni, kako bi figura izgledala skladno i elegantno.