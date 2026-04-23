Fleke od sunca na licu predstavljaju čest estetski problem i nastaju kao posledica prekomernog izlaganja UV zračenju. Kada je koža izložena suncu, ona proizvodi melanin kako bi se zaštitila, ali ako je izlaganje intenzivno ili dugotrajno, dolazi do njegovog neravnomernog nakupljanja, što se vidi kao tamne mrlje. Osim sunca, na njih mogu uticati i hormonske promene, posebno kod žena, kao i genetska predispozicija.

Postoji više vrsta ovih promena. Najčešća je melazma, koja se javlja na istaknutim delovima lica poput obraza, čela i iznad usana, a često je povezana sa suncem i hormonima. Tu je i postinflamatorna hiperpigmentacija koja nastaje nakon upala kože, poput akni ili dermatitisa, dok sunce dodatno pojačava njen intenzitet. Specifičan oblik je i takozvani "brk od sunca", koji se javlja iznad usana, dok bele fleke nastaju kada dođe do gubitka pigmenta usled oštećenja kože.

Rešenje za ovaj problem postoji, ali zahteva kombinaciju pravilne nege i zaštite. Najvažniji korak je prevencija, pa svakodnevno korišćenje kreme sa zaštitnim faktorom, čak i kada nema jakog sunca. Uz to, proizvodi za posvetljivanje kože, poput seruma i krema sa aktivnim sastojcima kao što su vitamin C, retinoidi ili azelaična kiselina, mogu pomoći da se fleke postepeno ublaže.

Pored kozmetike, postoje i brojni prirodni načini koji mogu doprineti ujednačavanju tena. Limun, aloe vera, zeleni čaj, mleko ili krastavac koriste se kao kućni tretmani jer deluju blago eksfolijantno ili umirujuće, ali rezultati dolaze sporije i zahtevaju upornost. Neki sastojci, poput jabukovog sirćeta ili luka, mogu biti efikasni, ali i iritantni za osetljivu kožu.

Za brže i vidljivije rezultate često se pribegava profesionalnim tretmanima. Hemijski pilinzi uklanjaju površinski sloj kože i podstiču regeneraciju, laserska terapija razbija pigment, dok mikrodermoabrazija mehanički uklanja oštećene ćelije i poboljšava teksturu kože. Svaka od ovih metoda ima svoje prednosti i zahteva konsultaciju sa stručnjakom.

Nakon tretmana, nega kože postaje još važnija. Kožu treba intenzivno hidrirati, izbegavati agresivne preparate i obavezno koristiti visok SPF kako bi se sprečilo ponovno pojavljivanje fleka. Redovna rutina i zdrave navike, poput pravilne ishrane i dovoljnog unosa tečnosti, dodatno pomažu da koža ostane zdrava i ujednačena.

Zaključak je da se fleke od sunca mogu ublažiti i ukloniti, ali ključ leži u strpljenju, doslednoj nezi i stalnoj zaštiti od sunca, jer bez toga se problem lako vraća.