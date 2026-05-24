Naše navike vezane za kafu obično su prilično specifične i dosledne. Neki ljudi žele kafu crnu i gorku, drugi žele da bude slatka kao desert, a većina se nalazi negde između. Ali kada je u pitanju sam zaslađivač, koji možda koristite i nekoliko puta dnevno (bez osuđivanja), verovatno želite onaj koji ne opterećuje nivo šećera u krvi i nema mnogo „praznih“ kalorija.

Registrovani dijetetičari su otkrili koji zaslađivač za napitke najčešće preporučuju, i svi su dali isti odgovor.

Evo zašto preferiraju steviju i na šta treba obratiti pažnju pri kupovini u prodavnici.

Najzdraviji zaslađivač za napitke, prema dijetetičarima

Prema dijetetičarima sa kojima su razgovarali, stevija je najpreporučeniji zaslađivač za napitke jer potiče iz biljke i izuzetno je jaka u malim količinama.

„Stevija se smatra zdravim zaslađivačem za napitke jer daje slatkoću bez šećera i ima minimalan ili nikakav uticaj na nivo šećera u krvi“, kaže Don Mening, RD, CDCES, registrovana dijetetičarka u kompaniji ,,Nut" za Real Simple. „Pored toga, nema kalorije. Između 200 i 400 puta je slađa od običnog šećera, pa je potrebna samo mala količina.“

Stevija potiče iz listova biljke stevije (Stevia rebaudiana) i, zbog svoje intenzivne slatkoće, pomaže ljudima da značajno smanje unos dodatog šećera bez gubitka ukusa. „To je posebno korisno za osobe sa dijabetesom ili predijabetesom, kao i za one koji vode računa o telesnoj težini“, kaže Laura Ajzakson, RD, CDCES, registrovana dijetetičarka i viša direktorka kliničke dijetetike u kompaniji ,,Vida Health". Stevija se takođe dobro koristi u napicima jer se lako rastvara.

Kajli King, RD, dijetetičarka iz Los Anđelesa i savetnica za ponašanje, takođe svrstava steviju među najzdravije zaslađivače za kafu i druge napitke. Ona ističe da dolazi u tri oblika, koji su korisni u različitim situacijama:

Stevija u prahu: pogodna za nošenje, jer se kesice lako pakuju i mogu se koristiti u bilo kojoj kafi.





pogodna za nošenje, jer se kesice lako pakuju i mogu se koristiti u bilo kojoj kafi. Stevija u kapima: najbolje za hladne napitke, jer se odmah rastvaraju i omogućavaju preciznu kontrolu slatkoće.





najbolje za hladne napitke, jer se odmah rastvaraju i omogućavaju preciznu kontrolu slatkoće. Aromatizovani sirupi od stevije: dolaze u ukusima vanile, karamele, lešnika i bundeve sa začinima, i predstavljaju zdravije alternative aromatizovanim kremama za kafu.

Na šta obratiti pažnju pri kupovini stevije

Ako ne želite da kupite već proverenu opciju, stručnjaci kažu da vredi potrošiti nekoliko dodatnih minuta na čitanje deklaracije. Kvalitet, formulacija i čak oblik stevije mogu uticati na njen ukus.

Manje naknadnog ukusa

Nažalost, neka stevija ima neprijatan naknadni ukus, iako to može da varira od brenda do brenda. „Kada kupujete steviju, tražite proizvode napravljene od visoko pročišćenih steviol glikozida, posebno rebaudiozida A (Reb A), koji je poznat po najčistijem i najmanje gorkom ukusu“, kaže Ajzaksonova. „Nisu svi proizvodi sa stevijom isti, a kvalitetnije opcije obično sadrže najmanje 95% pročišćenih steviol glikozida, što je standard koji priznaju globalne institucije za bezbednost hrane.“

Ako se i dalje oseća gorčina, možda ste jednostavno osetljiviji na steviju nego drugi ljudi. „Jedna napomena iz kliničkog iskustva: deo ljudi ima izražen gorak naknadni ukus od stevije, verovatno zbog genetske varijacije slične onoj koja utiče na percepciju ukusa korijandera“, kaže Kingova. „To je češće nego što većina tekstova priznaje. U praksi, takvim klijentima obično više odgovaraju tečne kapi ili aromatizovani sirupi nego prah.“ Takođe, oblik proizvoda može odlučiti da li će stevija nekome odgovarati ili ne.

Bez dodataka

Takođe je važno proveriti listu sastojaka zbog dodataka. „Mnogi proizvodi koji se prodaju kao ‘stevija’ zapravo su mešavine sa maltodekstrinom ili dekstrozom, što može uticati na nivo šećera u krvi“, kaže Kingova. „Neke mešavine sadrže i eritritol, koji kod nekih ljudi može izazvati probavne smetnje.“ Ta punila takođe obično dodaju nepotrebne kalorije. Idealno je da zaslađivač sadrži čisti ekstrakt listova stevije ili Reb A (rebaudiozid A) kao jedini zaslađivač.

Kako koristiti steviju za najbolje rezultate

Stevija koju koristite može uticati i na ukus i na efikasnost u različitim napicima. „Tečne kapi se bolje rastvaraju u hladnim pićima“, kaže Kingova. „Stevija u prahu može da padne na dno ledene kafe, pa je tečna verzija bolji izbor za hladne napitke.“

Kingova takođe preporučuje da se stevija dodaje postepeno (u vrlo malim količinama!), umesto da se tretira kao običan šećer. „Počnite sa manje nego što mislite da treba“, kaže ona. „Nekoliko kapi ili mali prstohvat obično su dovoljni.“

Takođe podstiče ljude da eksperimentišu pre nego što odluče da im se stevija uopšte ne sviđa. „Neki ljudi osećaju gorak ukus kod praha, ali se dobro slažu sa tečnim kapima ili aromatizovanim verzijama“, kaže Kingova. „Oblik zaista pravi veliku razliku.“

