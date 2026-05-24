Vesti
Alo!

Dom i saveti

Uvelo cveće mi procveta za 2 dana: Oživi čim ga poprskam ovim rastvorom!

Domaći rastvor vraća uvele biljke u život.

Autor:  Vesna Vukadinović
24.05.2026.10:00
0
Uvelo cveće mi procveta za 2 dana: Oživi čim ga poprskam ovim rastvorom!
Foto: Shutterstock
Francuskinje to znaju: Lice im uvek blista zahvaljujući 3 navike, nije filozofija
Foto: Profimedia | Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia
 Francuskinje to znaju: Lice im uvek blista zahvaljujući 3 navike, nije filozofija
Prethodna vest
Kako prepoznati ljubomorne ljude: Kriju se iza ovakvog ponašanja
Foto: Shutterstock | Shutterstock
 Kako prepoznati ljubomorne ljude: Kriju se iza ovakvog ponašanja
Sledeća vest

Pravilna nega i pravovremeno đubrenje neophodni su da cveće lepo napreduje. Osim organskih đubriva koja možete pronaći u poljoprivrednim apotekama, korisni mogu biti i domaći rastvori, među kojima se ističe jedan koji koriste čak i iskusni cvećari.

Prirodna prihrana za cveće

Za pravljenje rastvora vam treba aspirin. On može pospešiti rast cveća i pomoći im da se oporave. Sadrži salicilnu kiselinu koja, zajedno sa drugim sastojcima, pomaže u rastu biljaka i cveća, čineći ih otpornijim i podstičući njihovo cvetanje. Ovaj rastvor je koristan za sve vrste biljaka i cveća, bilo da ih gajite u dvorištu ili u saksijama.

Za pripremu rastvora potrebno je samo jedna tableta aspirina i jedan litar destilovane vode. Tabletu treba izmrviti i dodati je u vodu, povremeno mešajući dok se ne rastvori. Ovim rastvorom možete zalivati ili prskati cveće jednom nedeljno za najbolje rezultate.

Kako rastvor za cveće deluje?

- Pomaže u razvoju korena.

- Postepeno čini cveće bujnijim.

- Pospešuje rast sprečavajući pojavu gljivica.

- Sprečava proizvodnju etilena, koji je najčešći uzrok sušenja biljaka.

Video:

embed

uvelo lišće uvelo cveće cveće prihrana za cveće alo najzena

Povezane vesti

Nedeljni horoskop od 25. do 31. maja: Jednima stiže novac, drugima ljubavni haos!
Prinstcreen | Printscreen/Youtube/Olivia O'Brien
horoskop

Nedeljni horoskop od 25. do 31. maja: Jednima stiže novac, drugima ljubavni haos!

16:49 | 0
Miljenik žena uopšte nije cvećka: Oženio 26 godina stariju, pa napravio skandal!
Foto: Profimedia
nezgodan

Miljenik žena uopšte nije cvećka: Oženio 26 godina stariju, pa napravio skandal!

16:20 | 0
Grašak skuvam za 10 minuta: Komšinica mi je pokazala njen trik, ukus je savršen!
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
provereno!

Grašak skuvam za 10 minuta: Komšinica mi je pokazala njen trik, ukus je savršen!

15:51 | 0
Ako dete uvek sedi po strani, ima glavobolje, hronični umor… Psiholog za Mame.rs o opasnim posledicama
Foto: Printscreen
savet psihologa

Ako dete uvek sedi po strani, ima glavobolje, hronični umor… Psiholog za Mame.rs o opasnim posledicama

15:22 | 0
Snaja napala svekrvu zbog poklona za bebu: „Naručuje sa Temua grozne stvari!“
Foto: Shutterstock | Shutterstock
ispovest

Snaja napala svekrvu zbog poklona za bebu: „Naručuje sa Temua grozne stvari!“

14:52 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Grašak skuvam za 10 minuta: Komšinica mi je pokazala njen trik, ukus je savršen!
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Grašak skuvam za 10 minuta: Komšinica mi je pokazala njen trik, ukus je savršen!

15:51 | 0
Moja tuš kabina sija kao ogledalo! Kamenac i fleke brzo skinem ovim rastvorom
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Moja tuš kabina sija kao ogledalo! Kamenac i fleke brzo skinem ovim rastvorom

13:24 | 0
Da li se meso za sarmu dinsta? Kuvar Milan otkrio grešku koju većina domaćica pravi
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Da li se meso za sarmu dinsta? Kuvar Milan otkrio grešku koju većina domaćica pravi

11:56 | 0
Haos u glavi: Jednoj generaciji je posebno teško da se opusti, zato treba da proba ovih 5 trikova
Shutterstock | Shutterstock

Haos u glavi: Jednoj generaciji je posebno teško da se opusti, zato treba da proba ovih 5 trikova

08:30 | 0
Miševi će pobeći: Nikako ne vole 1. prirodnu tečnost, više se neće približavati vašoj kući
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Miševi će pobeći: Nikako ne vole 1. prirodnu tečnost, više se neće približavati vašoj kući

19:59 | 0
Iskusni cvećar odao tajnu: Evo kako njemu cveće bude sveže čak i mesec dana
Foto: Shutterstock | shutterstock

Iskusni cvećar odao tajnu: Evo kako njemu cveće bude sveže čak i mesec dana

16:10 | 0
Pirinač više nikad neće biti bljutav: Kad dodate samo jedan sastojak, zrna se ne lepe
Foto: Shutterstock | shutterstock

Pirinač više nikad neće biti bljutav: Kad dodate samo jedan sastojak, zrna se ne lepe

15:13 | 0
Rešite se mušica na cveću zauvek: Samo jedna stvar u zemlji pravi razliku
Foto: Shutterstock | shutterstock

Rešite se mušica na cveću zauvek: Samo jedna stvar u zemlji pravi razliku

11:26 | 0
Zaboravite žutu travu: Ovako se dobija savršeno zelena oaza u dvorištu
Foto: Shutterstock | shutterstock

Zaboravite žutu travu: Ovako se dobija savršeno zelena oaza u dvorištu

21:47 | 0
Okačite ovo na terasu i ose će bežati glavom bez obzira: Genijalan trik koji rešava problem za 48h
private

Okačite ovo na terasu i ose će bežati glavom bez obzira: Genijalan trik koji rešava problem za 48h

17:44 | 0

Najnovije

Najčitanije

28min

Nedeljni horoskop od 25. do 31. maja: Jednima stiže novac, drugima ljubavni haos!

57min

Miljenik žena uopšte nije cvećka: Oženio 26 godina stariju, pa napravio skandal!

1H

Grašak skuvam za 10 minuta: Komšinica mi je pokazala njen trik, ukus je savršen!

1H

Ako dete uvek sedi po strani, ima glavobolje, hronični umor… Psiholog za Mame.rs o opasnim posledicama

2H

Snaja napala svekrvu zbog poklona za bebu: „Naručuje sa Temua grozne stvari!“

1D

Šefuju od malih nogu! Ako vam je dete rođeno u ovom znaku, blago vama, niko neće moći da ga prevari

1D

Pirinač više nikad neće biti bljutav: Kad dodate samo jedan sastojak, zrna se ne lepe

19H

Najbolje tek dolazi: Rođenima u ova 4 znaka se život menja iz korena u nedelju, 24. maja, ovo su dugo čekali

1D

Kupa se sa sinom (13) i spavaju u istom krevetu: Javnost se krsti zbog priznanja slavne glumice, ali to nije sve...

1D

Žene masovno stavljaju ovo na lice: Kažu da briše bore i zateže kožu bolje od skupih krema

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0