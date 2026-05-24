Uvelo cveće mi procveta za 2 dana: Oživi čim ga poprskam ovim rastvorom!

Pravilna nega i pravovremeno đubrenje neophodni su da cveće lepo napreduje. Osim organskih đubriva koja možete pronaći u poljoprivrednim apotekama, korisni mogu biti i domaći rastvori, među kojima se ističe jedan koji koriste čak i iskusni cvećari.

Prirodna prihrana za cveće

Za pravljenje rastvora vam treba aspirin. On može pospešiti rast cveća i pomoći im da se oporave. Sadrži salicilnu kiselinu koja, zajedno sa drugim sastojcima, pomaže u rastu biljaka i cveća, čineći ih otpornijim i podstičući njihovo cvetanje. Ovaj rastvor je koristan za sve vrste biljaka i cveća, bilo da ih gajite u dvorištu ili u saksijama.

Za pripremu rastvora potrebno je samo jedna tableta aspirina i jedan litar destilovane vode. Tabletu treba izmrviti i dodati je u vodu, povremeno mešajući dok se ne rastvori. Ovim rastvorom možete zalivati ili prskati cveće jednom nedeljno za najbolje rezultate.

Kako rastvor za cveće deluje?

- Pomaže u razvoju korena.

- Postepeno čini cveće bujnijim.

- Pospešuje rast sprečavajući pojavu gljivica.

- Sprečava proizvodnju etilena, koji je najčešći uzrok sušenja biljaka.

