Od svih uloga koje je ikada igrala, Eva Longorija kaže da joj je uloga majke ubedljivo omiljena.

Glumica je 10. maja obeležila Dan majki tako što je podelila nekoliko fotografija svog sina Santjaga.

„Srećan Dan majki“, započela je u opisu na Instagramu. „Majčinstvo mi je omiljena uloga i šaljem ljubav svima koji preuzimaju tu ulogu, bez obzira na to kako ona izgleda.“

Na fotografijama koje je Longorija podelila, sedmogodišnji Santjago i njegova mama uživaju u vožnji čamcem po sunčanom danu.

Na drugoj fotografiji ona nosi sina na kuku dok režira na snimanju.

Longorija deli Santjaga sa suprugom Hoseom Bastonom, za kog se udala 2016. godine, prenosi InStyle.

Moda

Prošlog meseca Longorija je privukla pažnju na premijeri svoje putopisne serije „Searching for France“ u Njujorku. Za tu priliku odabrala je haljinu bez rukava, sa dubokim izrezom, u ledenobeloj nijansi.

Njena haljina imala je suknju sa šlicem i detalj vezivanja napred sa metalnim alkama. Kombinaciju je upotpunila srebrnim sandalama sa otvorenim prstima i tankom štiklom, nekoliko prstenova i jednostavnim visećim minđušama. Režiserka filma „Flamin’ Hot“ nosila je smeđu kosu do ramena u blagim talasima, dok je šminka uključivala svetlucavu senku za oči, crni ajlajner i sjaj za usne u nude nijansi.

Glumica je ranije tog dana fotografisana na ulicama Njujorka u upečatljivom trodelnom kompletu.

Nosila je strukirani sivi sako sa bordo detaljima preko odgovarajućeg korsetskog topa, uz pantalone veoma širokih nogavica. Sako je imao skrivene drikere i naglašen struk. Zvezda serije „Očajne domaćice“ je nosila i zlatni nakit, uključujući nežnu ogrlicu, minđuše i prstenje.

Serija

Ona je nedavno otkrila nekoliko detalja iza kulisa rada na seriji — posebno o scenama intimnosti sa glumcem Džesijem Metkalfom.

Longorija je dobila svoju prvu nominaciju za Zlatni globus za ulogu Gabrijele Solis, razočarane manekenke koja postaje domaćica i započinje aferu sa svojim mladim baštovanom, kog je igrao Metkalf.

„Svaka scena sa Džesijem — čula sam ga nedavno u jednom podkastu kako priča o tome — Džesi i ja smo se sjajno zabavljali“, rekla je Longorija za People u aprilu.

