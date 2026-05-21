Godinama slušamo da su jaja, slanina i masna hrana najveći neprijatelji holesterola. Međutim, prema rečima nutricioniste Predraga Nenadića, problem često uopšte nije tamo gde ga većina ljudi traži. Ovaj stručnjak za ishranu, koji se usavršavao na Univerzitetskoj klinici u Ludwigshafenu u Nemačkoj i godinama se bavio edukacijom o pravilnoj ishrani, ističe da je jedna velika zabluda duboko ukorenjena, mnogi veruju da masna hrana direktno dovodi do masne jetre i povišenog holesterola, piše Stil.

Istina je, kaže on, mnogo drugačija. Masna jetra najčešće nema veze sa masnom hranom .Prema njegovom objašnjenju, najčešći uzrok masne jetre zapravo su šećer i rafinisani ugljeni hidrati, a ne mast iz hrane.

- „Problem masne jetre ne nastaje od masne hrane. To su ogromne zablude. Tu se pecaju mnogi. Jetra višak šećera prebacuje u masno tkivo. Holin (B4 vitamina) kojeg inače ima u slanini, u jajima i mesu, raspoređuje taj holesterol i ne dozvoljava da se zadržava u jetri, nego ga šalje u masno tkivo pa dobijemo poveći stomak, uvećanu zadnjicu i td. E kada nema dovoljno tih zdravih masti, koje smo izbacili plašeći se da ćemo dobiti holesterol, mi onda dobijemo masnu jetru“, objasnio je Nenadić.

Drugim rečima, kada se pretera sa slatkišima, belim brašnom i industrijski prerađenim namirnicama, jetra počinje da skladišti višak energije u obliku masti. Stručnjaci upozoravaju da nealkoholna masna jetra često dugo ne daje jasne simptome, ali se može prepoznati po promenama na koži i opštem stanju organizma.

„To je takozvana nealkoholna masna jetra. Ta masna jetra onda ne može da radi, ne može da čisti naše telo od toksina, ne može da vrši detoksikaciju. To ćemo primetiti tako što će nam na koži izlaziti akne, bubuljice, povećaće nam se perut, nokti se ljušte, svrbi nas telo…“, upozorava Nenadić.

Iako se često predstavlja kao nešto loše, holesterol zapravo ima važnu ulogu u organizmu.

„Holesterol nije nešto što je priroda stvorila protiv čoveka. Holesterol treba čoveku, iz njega se sintetišu mnogi hormoni, on stvara i ćelijsku opnu, neophodan je čoveku! Ali kada ga ima previše, onog lošeg, sa niskom gustinom – LDL holesterol – onda imamo problem.“

Dakle, ključ je u ravnoteži između dobrog i lošeg holesterola, a ne u potpunom izbacivanju masnoća iz ishrane.

Kako pomoći jetri

Prema njegovim savetima, zdravlje jetre najviše zavisi od svakodnevnih navika.

„Sve je u hrani! Veoma je važno da vodite uredan život. Unošenje dovoljne količine vode. Jetra voli mnogo vode, to je od presudne važnosti! Moramo unositi optimalne količine biljnih vlakana i rastvorljivih i nerastvorljivih. Moramo jesti onu hranu koju jetra voli, a to su gorke stvari kao što su lincura, maslačak, koren čička i td.“