Kad god poželim da mi kosa izgleda gušće i ima više volumena bez previše stilizovanja, uvek se vratim jednom starom triku koji je ponovo postao veliki hit — šišanju u obliku slova U.

Trendovi se stalno menjaju, pa tako svake sezone neka nova frizura ili tehnika šišanja postane apsolutni favorit. Ipak, moram da priznam da najviše volim kada se vrate oni provereni stilovi koji zaista lepo stoje gotovo svima.

Ovog proleća ponovo dominira šišanje u obliku slova U, a frizeri tvrde da je upravo ono idealno ako želite da kosa izgleda punije i bujnije, čak i bez mnogo feniranja.

Za razliku od nekada popularnih potpuno ravnih i oštrih krajeva, sada su ponovo u fokusu mekše linije i prirodniji izgled. Upravo zbog toga ovaj stil deluje toliko ženstveno i elegantno.

Suština je u tome da se zadnji deo kose šiša u blagom, zaobljenom obliku slova U, dok se slojevi neprimetno stapaju sa ostatkom frizure. Efekat je mnogo mekši nego kod V-reza, koji ima izraženije uglove.

Ono što mi se posebno dopada jeste činjenica da ova frizura pristaje gotovo svima. Nije važno da li imate dugu, srednju ili nešto kraću kosu, niti da li vam je kosa ravna, talasasta ili kovrdžava — šišanje u obliku slova U daje kosi pokret, lakoću i vizuelno više volumena.