Kejt Midlton stigla je u Italiju i time započela svoje prvo samostalno putovanje u inostranstvo nakon dijagnoze kancera 2024. godine.

Princeza od Velsa je posetila grad Ređo Emilija, gde je nosila odelo u upečatljivoj nijansi plave boje, nakon što su izvori bliski kraljevskoj porodici istakli da se ona oseća ,,osnaženo, poletno i uzbuđeno" zbog svoje prve posete van granica Velike Britanije.