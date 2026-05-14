Kejt Midlton stigla je u Italiju i time započela svoje prvo samostalno putovanje u inostranstvo nakon dijagnoze kancera 2024. godine.
Princeza od Velsa je posetila grad Ređo Emilija, gde je nosila odelo u upečatljivoj nijansi plave boje, nakon što su izvori bliski kraljevskoj porodici istakli da se ona oseća ,,osnaženo, poletno i uzbuđeno" zbog svoje prve posete van granica Velike Britanije.
Za obilazak trga ,,Piazza Camillo Prampolini", Kejt je odabrala svetloplavi blejzer i pantalone kanadsko-britanske dizajnerke Edelin Li. Izgled je upotpunila belom bluzom sa V-izrezom, svetloplavom torbom i nude salonkama. Nijansa odela simbolično nagoveštava njeno trenutno raspoloženje na početku dvodnevne posete Italiji, budući da se plava boja često povezuje sa mirom i harmonijom.
Značajan trenutak
Ovo samostalno putovanje predstavlja ,,zaista značajan trenutak za nju", izjavio je kraljevski pomoćnik za magazin People. Kejtino poslednje putovanje u inostranstvo bilo je u oktobru 2023. godine, kada je posetila Marsej kako bi pružila podršku engleskoj ragbi reprezentaciji u okviru svojih dužnosti.
Njena poslednja velika kraljevska turneja održana je u Sjedinjenim Američkim Državama u decembru 2022, kada je princ Vilijam bio domaćin dodele nagrada ,,Earthshot Prize Awards 2022" u Bostonu.
Simbolika posete
Ovaj put u Italiju nije samo protokolarna obaveza, već i ključni trenutak u princezinom oporavku. Simbolika posete je još veća jer je njeno prvo međunarodno pojavljivanje nakon bolesti posvećeno upravo ranoj edukaciji i brizi o deci mlađoj od pet godina. Reč je o temi kojoj je Kate posvećena već decenijama i koju sada, sa obnovljenom energijom, želi da vrati u sam centar svetske pažnje, prenosi Elle.
