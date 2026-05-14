Kako da izbegnete bacanje novca i naučite da razlikujete originalni parfem od jeftine kopije.

Danas se falsifikuje gotovo sve – od torbi do kozmetike. Ipak, parfemi su među najčešćim kopijama, a problem se često primeti tek kada bude kasno. Miris brzo ispari, počne da podseća na alkohol ili čak izaziva glavobolju. Još gore, falsifikati se danas mogu pronaći ne samo na pijacama već i u tržnim centrima i manjim parfimerijama.

Otkrivamo na koje detalje prvo treba da obratite pažnju kako ne biste platili kopiju po ceni originala.

Cena je sumnjivo niska

Ako luksuzni parfem košta dva ili tri puta manje nego u poznatim parfimerijama, to je gotovo siguran znak za oprez. Originalni parfemi retko imaju ogromna sniženja, posebno kada su u pitanju popularni mirisi.

Mnogi kupci poveruju u priču da je „u pitanju velika akcija“, ali iza preniske cene najčešće se krije falsifikat ili takozvani „inspirisan miris“ koji nema veze sa originalnim brendom.

Pakovanje otkriva više nego prodavac

Kutija originalnog parfema uvek izgleda uredno i kvalitetno.

Obratite pažnju na sledeće:

zaštitna folija mora biti zategnuta i bez nabora

spojevi treba da budu ravni i tanki

natpisi jasni i bez grešaka

karton čvrst i kvalitetan

bočica ne sme da se pomera unutar kutije

Kod falsifikata se često primećuju mutna slova, loše zalepljene etikete i jeftini materijali. Ponekad je čak promenjeno samo jedno slovo u nazivu brenda.

Proverite serijski kod

Originalni parfemi imaju serijski kod koji se nalazi i na kutiji i na bočici. Kodovi moraju biti identični.

Ako se brojevi razlikuju, parfem je gotovo sigurno falsifikat. Kod možete proveriti i putem specijalizovanih sajtova koji prikazuju datum proizvodnje. Ako sistem ne prepoznaje kod, postoji velika šansa da proizvod nije originalan.

Original ne miriše na čist alkohol

Jedan od najčešćih znakova lažnog parfema jeste jak miris alkohola odmah nakon prskanja.

Kvalitetan parfem se razvija postepeno – prvo se osećaju gornje note, zatim srednje, pa bazne note. Kod falsifikata miris obično deluje agresivno i brzo nestane.

Ako se miris posle desetak minuta potpuno promeni ili postane „hemijski“, gotovo sigurno je reč o kopiji.

Bočica mora biti besprekorna

Poznati brendovi veliku pažnju posvećuju detaljima.

Originalni parfemi imaju:

čvrst poklopac

ravnomeran raspršivač

glatko i providno staklo

bočicu bez mehurića i oštećenja

Kod falsifikata su česte krive cevčice, klimavi poklopci i loš raspršivač koji curi ili zapinje.

Trajnost nije uvek dokaz kvaliteta

Mnogi veruju da je parfem original ako traje ceo dan, ali to nije uvek tačno.

Neki falsifikati koriste agresivne i jeftine sastojke kako bi miris bio što jači i dugotrajniji. Takvi parfemi često deluju previše napadno i potpuno drugačije od originala.

Pravi parfem se razvija postepeno i slojevito, a ne „udara“ od prvog trenutka.

Gde se najčešće prodaju falsifikati?

Najveći rizik predstavljaju sumnjive internet prodavnice, neprovereni oglasi na društvenim mrežama, Telegram kanali i mali štandovi u tržnim centrima.

Poseban oprez potreban je pred praznike, kada internet preplave „neverovatni popusti“. Najsigurnija kupovina je u zvaničnim parfimerijama i kod proverenih prodavaca.

Zašto lažni parfemi mogu biti opasni?

Problem nije samo u bačenom novcu. Jeftine kopije često sadrže nepoznate hemikalije koje mogu izazvati alergije, glavobolju i iritaciju kože.

To je posebno opasno za osobe sa osetljivom kožom ili astmom. Zbog toga kupovina sumnjivo jeftinog parfema ponekad može da se završi i odlaskom kod lekara.

Šta treba da zapamtite pre kupovine?

Ako vam cena deluje predobro da bi bila stvarna, pakovanje izgleda jeftino, a miris podseća na alkohol – najbolje je da odustanete od kupovine.

Ponekad je dovoljno samo nekoliko minuta pažljive provere da izbegnete bacanje novca na lepo upakovan falsifikat.