U trenutku kada moda sve više briše granicu između elegantnog i opuštenog stila, jedan model obuće ponovo osvaja ulice i društvene mreže - papuče i japanke sa tankom štiklom. Iako deluju kao trend trenutka, njihov povratak zapravo nas vraća pravo u devedesete, eru minimalizma, jednostavnih krojeva i nenametljive elegancije. Tih godina ovakvi modeli više nisu bili rezervisani samo za plažu. Nosili su se uz slip haljine, uske pantalone, jednostavne majice i svedene kombinacije koje su izgledale spontano, a opet veoma chic. Upravo taj duh danas ponovo postaje poželjan.

Zašto su ponovo toliko popularne? Upravo zbog toga što spajaju dve stvari koje savremene žene najviše traže, udobnost i sofisticiran izgled. Tanka štikla više nije simbol prenaglašenog glamura, već detalj koji i najjednostavniji outfit čini elegantnijim. Sa druge strane, papuče i japanke zadržavaju osećaj lakoće i neopterećenosti.

Povratak estetike devedesetih mnogi vide i kao odgovor na prezasićenost trendovima i “glasnom” modom koja je dominirala prethodnih godina. Nakon ere prenaglašenih detalja, logotipa i ekstravagantnih komada, sve više ljudi okreće se minimalističkim modelima koji deluju jednostavno, ali promišljeno.

Ovaj trend nije samo modni povratak, već i odraz želje za stilom koji izgleda prirodno i nenametljivo. Papuče na tanku štiklu danas predstavljaju onu vrstu elegancije koja ne traži pažnju, ali je ipak lako primetiti. U svetu u kojem moda često deluje previše komplikovano, upravo ovakvi komadi vraćaju fokus na jednostavnost, dobar ukus i osećaj lakoće.