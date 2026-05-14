Tog 17.oktobara 2024. godine, Luis, tada sa 100 kilograma, otišla je na proslavu 60. rođendana svoje svekrve u Kardifu. Ispostavilo se da je to veče postalo alarm koji je probudio njenu svest: nije mogla da pleše više od 15 minuta a da ne ostane bez vazduha, niti je mogla da se savije i zakopča kaiš na sandali, pa je prijateljica morala da joj pomogne.

-Osećala sam se posramljeno i nemoćno - priznaje Luis. - Tog trenutka sam shvatila koliko sam zapostavila sebe. Nosila sam uske pantalone koje su mi bile tesne, dva broja manje, a zapravo mi je trebala veličina 50. To je bio moj trenutak istine.

Tada je imala 29 godina, a gubitak oca, koji je preminuo sa samo 52 godine od srčanog udara, potpuno ju je slomio. --Moj otac je bio najzdraviji čovek kojeg sam znala, stalno je vežbao i šetao psa. Ipak, srce mu nije izdržalo zbog loše ishrane. Nisam želela da mi se isto desi – i to me je pokrenulo.

Louise je odlučila da nešto promeni odmah. Prvih mesec i po dana, pažljivo je pratila kalorije, makronutrijente i broj koraka dnevno. Svakodnevno je hodala između 8.000 i 10.000 koraka i unosila 1.800 kalorija. Rezultat? Već u prvih nekoliko meseci izgubila je skoro 6 kilograma.

-Kada sam videla prve rezultate, dobila sam energiju kakvu nisam imala još od tinejdžerskih dana. Bilo je to oslobađajuće.

Sada, godinu dana kasnije, Louise je izgubila ukupno 38 kilograma. Počela je da trenira u teretani, trči i potpuno je promenila način života. Alkohol i brza hrana više nisu deo njenog dana.

-Mogu da se igram sa svojom petogodišnjom ćerkom, penjem se na tobogane, trčim po igralištima. Pre sam provodila dane na kauču, sada treniram za polumaratone u slobodno vreme. Život je postao potpuno drugačij - priča Louise sa osmehom za Daily mail.

Promena nije samo fizička. Koža joj je blistava, kosa gušća i sjajnija, a telo joj sada samo traži pravu hranu. Luis se drži pravila 80/20: 80 odsto zdrave hrane, 20 odsto povremenog uživanja.

-Ponosna sam na sebe. Svaki dan se osećam zdravo, puna energije i zahvalna sam što mogu da provedem više vremena sa svojom ćerkom. Ova promena je pokrenula novi život za mene - završava Luis.

Kako se hranila pre dijete?

Doručak/Ručak: veliki karamel kafa i sendvič sa kobasicom

Večera: kineska, indijska hrana, pohovana piletina

Grickalice: mafini, čips

Kako se sada hrani?

Doručak: grčki jogurt sa voćem

Ručak: piletina

Večera: biftek ili piletina sa povrćem

Grickalice: tamna čokolada