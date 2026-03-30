Čuvena italijanska glumica Monika Beluči još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najharizmatičnijih žena u svetu javnosti. Na gala večeri u Pariz pojavila se u svom prepoznatljivom stilu, od glave do pete u crnom, u društvu Karla Bruni i dizajnera Žan-Pol Gotje.

Crna boja je njen zaštitni znak već godinama, a sada se ponovo vratila u sam vrh modnih trendova. Ipak, kod Monike to nikada nije samo trend, već dosledan izraz ličnog stila koji neguje decenijama. Ovog puta odabrala je usku haljinu koja prati liniju tela, u kombinaciji sa klasičnim sakoom. Kroj koji ne prašta mnogo, ali ona ga nosi sa potpunim samopouzdanjem, bez pokušaja da prikrije sitne nesavršenosti koje većina žena instinktivno sakriva.

Dok bi mnoge navukle steznik ili birale modele koji „ravnaju“ figuru, Monika bira drugačije. Ne skriva stomačić i ne opterećuje se idealom savršenog izgleda, što njenoj pojavi daje posebnu dozu autentičnosti. Upravo ta neopterećenost standardima lepote čini je još privlačnijom. Njena elegancija ne dolazi iz savršenstva, već iz stava. Oni koji je poznaju ističu da je privatno jednostavna i neposredna, a ta prirodnost jasno se vidi i pred kamerama.

Stajling je upotpunila dugim rukavicama i retro torbom, naravno, u crnoj varijanti, ostajući dosledna estetici koju godinama neguje.

Nedavno je pozirala i za italijanski Vogue sa ćerkom Leoni, koja priznaje da često „pozajmljuje“ majčinu garderobu. Zanimljivo je da i ona, baš poput Monike, najradije bira crne kombinacije.

Monika Beluči još jednom je dokazala da prava lepota nema veze sa savršenstvom, već sa samopouzdanjem da budete ono što jeste.