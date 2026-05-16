Kolagen čini neverovatnih 75% suve mase kože. Jednostavno rečeno, on je potporna struktura koja sve drži čvrsto na mestu. Kako starimo, nivo kolagena u telu počinje da opada, što uzrokuje vidljive promene na koži. Zapravo, nakon 25. godine svake godine izgubimo približno 1% svojih zaliha kolagena. Kako koža postaje manje elastična, počinju da se pojavljuju proširene pore i bore.

„Kolagen je veoma zastupljen strukturni protein u ljudskom telu i ima ključnu ulogu u održavanju čvrstoće, integriteta i elastičnosti kože”, ranije je za Vogue izjavila estetska lekarka Sofi Šoter, dr med. „S vremenom ćelije odgovorne za sintezu kolagena smanjuju svoju aktivnost”, objašnjava farmaceutkinja i naučna medicinska menadžerka u poznatoj kozmetičkoj kompaniji, Mercedes Abarkero Sereco. „Faktori koji ubrzavaju njegovu razgradnju uključuju izlaganje suncu, ishranu, stres i hormonalne promene, posebno kod žena tokom menopauze.”

5 znakova da vaša koža gubi kolagen

Iako je gubitak kolagena prirodan proces, postoje brojni proizvodi i tretmani koji mogu pomoći da se njegov nivo poveća i poboljša elastičnost kože.

Prvi korak je da prepoznate znakove gubitka kolagena pre nego što sa svojim dermatologom ili stručnjakom za negu kože razgovarate o planu tretmana. U nastavku stručnjaci objašnjavaju na šta treba da obratite pažnju.

Gubitak čvrstoće i pojačana opuštenost kože

Prvi znak da koža gubi kolagen obično je promena u njenoj čvrstoći. „Koža postaje manje otporna, a pore izgledaju izraženije jer njihova potporna struktura slabi, dok koža postepeno postaje tanja”, objašnjava kozmetička dermatološkinja i osnivačica brenda Sem Banting, dr med.

Koža izgleda suvo

Kao potporna mreža kože, kolagen pomaže u zadržavanju vode u koži. Kada nivo kolagena opadne, koža može izgledati suvlje jer slabije zadržava vlagu. To se može ublažiti promenama u ishrani, ali i korišćenjem odgovarajućih proizvoda i pravilnim načinom njihove primene.

Izraženije mimičke linije i bore

Zbog gubitka čvrstoće uzrokovanog smanjenim nivoom kolagena, sitne linije mogu prestati da nestaju kada je lice u neutralnom položaju, a bore postaju vidljivije.

Koža izgleda manje puno i zategnuto

Kako gubi kolagen, koža postaje vidljivo tanja, mekša i manje elastična. Možda ćete primetiti da se nakon laganog pritiska više ne vraća u prvobitni položaj tako brzo kao nekada.

Menja se oblik lica

Ostali znakovi gubitka kolagena uključuju tanju kožu, upaliji i udubljeniji izgled područja oko očiju, promene oblika lica poput užih slepoočnica, lomljive nokte i kosu, pa čak i bolove u zglobovima i slabost mišića. Kolagen zaista utiče na ceo organizam.

Kolagen i menopauza

Prema rečima Sem Banting, menopauza snažno utiče na nivo kolagena. Glavni krivac je pad estrogena.

„Estrogen direktno podržava sintezu kolagena, pa kako njegov nivo opada tokom perimenopauze i menopauze, proizvodnja kolagena naglo opada”, objašnjava. „Zato mnoge žene tokom tog perioda primete značajnu promenu u čvrstoći, debljini i otpornosti kože.”

Koji su rani znakovi gubitka kolagena?

Bantingova kaže da su prvi znakovi u početku veoma suptilni. U tridesetima možete početi da primećujete „sitne linije, blage promene teksture kože i činjenicu da se koža ne oporavlja tako brzo”, objašnjava.

„U pedesetima, posebno tokom menopauze, bore postaju dublje, opuštenost kože vidljivija, linija vilice gubi definiciju, a koža je osetno tanja.”

Da li se znakovi menjaju s godinama?

Kratak odgovor je da.

„Sitne linije i promene teksture koje se pojavljuju u tridesetima i ranim četrdesetima s vremenom prelaze u dublje bore, opuštenost kože i vidljivo stanjivanje od sredine četrdesetih nadalje”, dodaje Bantingova.

Znakovi se obično ubrzavaju tokom menopauze.

„Žene mogu izgubiti čak 30% kolagena u koži tokom prvih pet godina nakon menopauze”, kaže ona. „Nakon toga gubitak se nastavlja stopom od otprilike 2% godišnje.”

Da li je gubitak kolagena trajan?

Prema Bantingovoj, koža tokom celog života zadržava sposobnost stvaranja novog kolagena.

„Dobro formulisan retinoid koji se redovno koristi uveče najefikasniji je način za podsticanje tog procesa”, objašnjava. Za proizvodnju kolagena potrebna je i ćelijska energija, a ona dolazi iz mitohondrija, energetskih centara naših ćelija.

„Podrška energiji kože sledeća je velika tema u dugoročnom očuvanju kolagena”, otkriva Bantingova.

Kako usporiti gubitak kolagena

Nažalost, gubitak kolagena nije moguće potpuno izbeći, ali se može usporiti. Abarkero Cereco preporučuje sledeće pristupe kako bi se smanjila brzina gubitka kolagena u koži:

Izbegavajte faktore koji ubrzavaju razgradnju kolagena, poput pušenja i preteranog izlaganja suncu





Svakodnevno koristite zaštitu od sunca (SPF)





Obezbedite dovoljno sna i smanjite nivo stresa





Redovno se bavite fizičkom aktivnošću





Održavajte zdravu telesnu težinu





Hranite se uravnoteženo i birajte celovite namirnice bogate ključnim makronutrijentima, vitaminima i esencijalnim aminokiselinama koje podržavaju proizvodnju kolagena, poput jaja, mlečnih proizvoda, mahunarki, povrća, voća, celovitih žitarica, mesa i ribe





Koristite proizvode s aktivnim sastojcima koji podstiču proizvodnju kolagena, „poput glikozaminoglikana, proxylanea, peptida, ekstrakta kasije, hijaluronske kiseline i antioksidanasa poput vitamina C i niacinamida”

Da li kreme sa kolagenom zaista deluju?

Proizvodi za lokalnu primenu koji sadrže kolagen, poput krema i maski, zaista mogu poboljšati izgled kože, ali verovatno neće sprečiti stvarni gubitak kolagena u koži.

„Kolagen je molekul koji se koristi u kozmetici i ima veliku molekularnu masu”, ističe Abarkero Cereco. „Zbog toga je njegova apsorpcija ograničena na površinski sloj kože.”

Drugim rečima, kreme s kolagenom odlične su za trenutni efekat koji daju jer brzo poboljšavaju teksturu površine kože. No, kada je reč o održavanju ravnoteže između gubitka i obnove kolagena, bolje je držati se sastojaka i saveta navedenih iznad.

