Kolagen je jedan od ključnih proteina zaslužnih za čvrstinu, elastičnost i mladalački izgled kože, ali njegov nivo počinje prirodno da opada već nakon 25. godine života. Dermatolozi objašnjavaju da se godišnje gubi oko 1% kolagena, zbog čega se promene u početku ne primećuju lako, ali vremenom postaju vidljivije.

Prvi znaci smanjenja kolagena najčešće se ogledaju u gubitku čvrstine kože i njenom opuštanju. Koža može postati suvlja nego ranije, jer kolagen pomaže u zadržavanju vlage, pa njegov manjak dovodi do dehidratacije i umornijeg izgleda. Kako proces napreduje, pojavljuju se i izraženije bore, posebno u predelu čela, oko usta i između obrva, dok koža gubi svoju punoću i jedrinu.

Iako se prirodno starenje ne može zaustaviti, moguće je usporiti gubitak kolagena i očuvati zdrav izgled kože. Stručnjaci naglašavaju da veliki uticaj imaju spoljašnji faktori, poput prekomernog izlaganja suncu i pušenja, koji ubrzavaju razgradnju kolagena. Zato se preporučuje redovna zaštita od UV zračenja, odnosno svakodnevna upotreba SPF preparata.

Pored toga, važnu ulogu imaju i životne navike. Zdrava i balansirana ishrana, dovoljno sna i generalno uredan stil života mogu pomoći koži da duže zadrži svoju elastičnost i svežinu. Na taj način, iako se gubitak kolagena ne može u potpunosti sprečiti, njegovi efekti se mogu značajno ublažiti i usporiti.