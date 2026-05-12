Na pragu smo sredine 2026. godine, a to je idealan trenutak za presek najaktuelnijih trendova u sferi lepote. Dok je u domenu šminke scena bila veoma dinamična uz estetiku poput ,,messy girl", ,,blurred lips" i ,,cloud skin" efekta, svet nege kože delovao je pomalo uspavano.

Nakon buma koji su napravili kolagen i peptidi u prethodnim sezonama, činilo se da industrija čeka sledeću veliku stvar. I onda se pojavio argirelin.

Ovaj moćni aktivni sastojak trenutno vlada svetskim tržištem te je vreme da detaljno istražimo o čemu je tačno reč i zašto je zajednica okrenuta ka lepoti toliko opsednuta ovim novitetom.