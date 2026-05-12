Proleće je u punom jeku, a leto je odmah iza ugla. Verovatno ćete uskoro provoditi mnogo više vremena napolju sa prijateljima i porodicom. Ali ako vaš spoljašnji prostor nije mesto na kom zaista želite da boravite, možda je vreme za osveženje.

Ne znate odakle da počnete? Bez obzira na to da li imate veliko dvorište sa bazenom ili malu gradsku terasu sa samo roštiljem i bistro stolom, imamo rešenje za vas.

Evo sedam načina da već sada pripremite svoj spoljašnji prostor za leto.

Proverite sistem za zalivanje i bazen

Ako imate sistem za navodnjavanje ili prskalice, sada je pravo vreme da ih testirate. Otkrivanje problema pre dolaska velikih vrućina znatno će vam olakšati život, posebno ako imate travnjak ili planirate da dodate nove biljke.

A ako imate bazen (blago vama!), proverite da li je nivo hlora odgovarajući i da li postoje neki veći problemi, jer popravke mogu biti skupe. Možda ćete želeti i da pozovete stručnjaka.

Očistite roštilj i proverite gorivo

Temeljno očistite roštilj i zamenite dotrajale četke za čišćenje. Ako imate gasni roštilj, proverite nivo propana i po potrebi stavite novu bocu. Za roštilje na ćumur dobro je da nabavite novu vreću uglja kako biste bili spremni za sezonu.

Operite terasu, verandu i baštenski nameštaj pod pritiskom

Zima i proleće mogu ostaviti terase i verande prljavim i sivim, a ako je prošlo nekoliko meseci, obično crevo možda neće biti dovoljno.

Brendon Mekormik, direktor za pejzažni dizajn i razvoj proizvoda u kompaniji „Hooks & Lattice“, predlaže pranje pod pritiskom površina poput betona, behaton ploča, pa čak i spoljašnjosti kuće ako je potrebno.

Ako je vaš baštenski nameštaj stajao napolju tokom cele zime, trebalo bi i njega detaljno oprati pod pritiskom.

Zamenite ili osvežite dotrajao baštenski nameštaj

Ako vaše stolice na terasi izgledaju istrošeno, razmislite o naručivanju novog seta na vreme — isporuka može potrajati nekoliko nedelja. Cene takođe imaju tendenciju rasta kako se vreme zagreva, pa je pametnije kupovati ranije nego kasnije.

Ako novi set nije u vašem budžetu, jednostavna zamena starih i izbledeih jastuka može napraviti veliku razliku i odmah osvežiti prostor.

Planirajte šta ćete saditi tokom leta

Šta ćete saditi zavisi od vaše klimatske zone i količine sunčeve svetlosti u dvorištu, ali sada je pravo vreme da počnete s planiranjem.

Razmislite o tome šta je prošle godine uspelo, a šta nije dalo dobre rezultate. Ako niste sigurni odakle da krenete, posetite lokalni rasadnik za ideje i savete.

Koristite veštačke biljke za trenutni efekat zelenila

Ne mora svako da ima „zelene prste“, a prave biljke mogu dugo da rastu i popune prostor. Ako želite da vaše dvorište odmah izgleda bujno, razmislite o kombinovanju nekoliko veštačkih biljaka.

Mekormik predlaže korišćenje veštačkih biljaka namenjenih za spoljašnje prostore kako biste dodali zelenilo bez čekanja. „Prirodnim biljkama može trebati vremena da narastu dovoljno da obezbede hlad ili privatnost“, objašnjava on. „Saksije sa veštačkim zelenilom otpornim na UV zrake su jednostavno i niskoodrživo rešenje. Dobijate bujan izgled bez zalivanja, održavanja i rizika da uvenu.“

Dodajte spoljašnje osvetljenje za večernju atmosferu

Na kraju, Mekormik preporučuje dodavanje pažljivo osmišljenog osvetljenja.

„Spoljašnje osvetljenje, poput zidnih lampi ili svetala duž staza, može napraviti veliku razliku kada sunce zađe“, kaže on za Real Simple. „Pravilno osvetljenje omekšava atmosferu i čini prostor prijatnijim. Pokušajte da kombinujete osvetljenje prema gore, prema dole i akcentna svetla kako biste dodali dubinu prostoru.“

