Pevačica i glumica Dženifer Lopez, ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografije iz teretane.

Na slikama pozira u sportskom izdanju – kratkoj beloj majici, helankama i belim patikama, ističući zavidnu figuru i isklesane trbušnjake, uprkos tome što ima 56 godina.

Uz objavu, Džej Lo je kratko poručila: „Ustani i baci se na posao!“, što je izazvalo lavinu reakcija fanova.

Trenerka nije ostala ravnodušna

Njena dugogodišnja trenerka, Trejsi Anderson, odmah je reagovala i u komentaru napisala: „Kakvi trbušnjaci!!!“. Dženifer je još 2023. godine javno pohvalila svoju trenerku, ističući da njen metod nije zasnovan na trendovima, već na decenijama rada, discipline i posvećenosti zdravlju.

Skup, ali efikasan trening

Trening sa Trejsi Anderson nije za svakoga. Početna članarina iznosi oko 1.500 dolara, uz dodatne godišnje troškove za VIP pristup. Ipak, rezultati govore sami za sebe.

Dženifer Lopez godinana naporno vežba ali njena filozofija ostaje jednostavna: „Cilj je da svakog dana budeš bolji nego juče.“

