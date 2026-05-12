San ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja srca, a stručnjaci upozoravaju da nisu važni samo trajanje i kvalitet sna, već i položaj u kojem spavamo.

Kardiolog Čeng-Han Čen ističe da se tokom sna telo oporavlja, a kardiovaskularni sistem regeneriše, zbog čega položaj spavanja može imati veliki uticaj na zdravlje srca.

Spavanje na levom boku može opteretiti srce

Prema rečima dr Čena, spavanje na levom boku može stvoriti dodatni pritisak na srce, jer se ono prirodno nalazi blago pomereno ulevo u grudnom košu.

Kada osoba spava na levoj strani, srčane komore mogu biti pod nešto većim opterećenjem. Kod zdravih ljudi to uglavnom ne predstavlja ozbiljan problem, ali osobe koje imaju srčane bolesti ili srčanu slabost često se osećaju bolje kada spavaju na desnom boku.

Položaj spavanja utiče na cirkulaciju

Kardiolog Ketrin Veinberg objašnjava da istraživanja o položajima spavanja još nisu potpuno konačna, ali postoje jasni pokazatelji da spavanje na boku može uticati na protok krvi i opterećenje srca.

Kod osoba koje imaju problema sa srcem čak i male promene tokom sna mogu biti veoma značajne i uticati na kvalitet disanja i rada srca.

Zašto spavanje na leđima može biti opasno

Lekari posebno upozoravaju na spavanje na leđima kod osoba koje pate od opstruktivne apneje u snu. U tom položaju jezik i meka tkiva mogu blokirati disajne puteve, što otežava disanje tokom noći. Ovo stanje povezano je sa većim rizikom od visokog krvnog pritiska, moždanog udara i srčane insuficijencije.

Stručnjaci upozoravaju da hrkanje, često buđenje, jutarnje glavobolje i konstantan umor mogu biti znaci ozbiljnog poremećaja sna koji negativno utiče na srce.

Koliko sna je potrebno za zdravlje srca

Kardiolozi preporučuju najmanje sedam sati sna svake noći, kao i redovan raspored odlaska na spavanje i buđenja.

Pored dužine sna, veoma je važna i njegova redovnost, jer organizam najbolje funkcioniše kada telo ima ustaljen ritam odmora.