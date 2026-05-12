Sledeći put kada odete u prodavnicu, obratite više pažnje na to koliko prerađene hrane završi u vašoj korpi. Mnogi od ovih proizvoda sadrže više šećera nego što biste očekivali — čak i oni koji su označeni kao da sadrže prirodne šećere. Proizvođači često dodaju šećer kako bi produžili rok trajanja i sprečili razvoj bakterija ili buđi. Šećer takođe utiče na „teksturu u ustima“, dajući niskomasnim proizvodima bogatiju i prijatniju konzistenciju, kaže Manodž Šarma, profesor i lekar javnog zdravlja.

Da bismo bolje razumeli gde se skriveni šećeri pojavljuju, razgovarali smo sa stručnjacima za ishranu. „Ponekad kada pomislimo na slatku hranu, odmah nam na pamet padaju kolači, keksi i sladoled“, kaže Metju Landri, registrovani dijetetičar-nutricionista i docent. „Ali zanemarujemo proizvode poput slatkih preliva, koji mogu biti skriven izvor velike količine dodatog šećera.“

U nastavku stručnjaci izdvajaju namirnice koje vas mogu iznenaditi svojim sadržajem šećera, kako biste sledeći odlazak u prodavnicu obavili sa više svesti i pažnje.

Začini i sosevi

Začini poput kečapa, roštiljskog sosa i čak sosa za testeninu često sadrže više šećera nego što biste očekivali, kažu Šarma i registrovana dijetetičarka Lamis Laham. „Jedna supena kašika kečapa može sadržati jednu kašičicu šećera“, dodaje Šarma.

Kada kupujete, tražite proizvode označene kao „bez dodatog šećera“ kako biste držali unos pod kontrolom. Ako ne možete da pronađete odgovarajuću kupovnu verziju, razmislite o tome da napravite sopstvenu. Tradicionalni marinara sos često sadrži dodat šećer radi balansiranja kiselosti paradajza, ali kod kuće možete prilagoditi ukus bez oslanjanja na zaslađivače.

Voćni jogurt i ovsena kaša sa ukusima

Voćni jogurti i ovsene kaše sa ukusima mogu sadržati iznenađujuće velike količine dodatog šećera. Iako se često smatraju zdravim doručkom, jako zaslađene verzije ih brzo pretvaraju u manje nutritivne opcije, kažu Šarma i Laham.

Jednostavna zamena može napraviti veliku razliku. Izaberite običan jogurt i dodajte sveže ili zamrznuto voće za prirodnu slatkoću, predlaže Landri. Za ovsenu kašu koristite obične ovsene pahuljice ili krupnije sečene ovsene žitarice kako biste sami kontrolisali sastojke.

„Za dodatni ukus možete umešati cimet, ekstrakt vanile ili malu kašiku putera od orašastih plodova“, kaže on. „Za malo više slatkoće, dodajte sveže ili zamrznuto voće, isečenu bananu ili nekoliko seckanih urmi.“

Granola i proteinske pločice

Kao i ovsena kaša i jogurt, granola i proteinske pločice često se smatraju zdravim užinama. Međutim, zbog obrade i pakovanja, mnoge sadrže značajne količine dodatog šećera. „Mnoge od ovih popularnih užina imaju oko 20 grama šećera, što ih nutritivno izjednačava sa čokoladicom“, napominje Šarma.

Pravljenje granola pločica kod kuće daje vam potpunu kontrolu nad sastojcima i slatkoćom. Ako ste u žurbi, tražite kupovne opcije sa 5 grama ili manje dodatog šećera po pločici, kaže Landri. „Šaka neslanih ili blago slanih orašastih plodova, poput badema, oraha, indijskih oraha ili pekana, takođe je dobra zamena za granola pločice“, dodaje on.

Puteri od orašastih plodova

Kupovni puteri od orašastih plodova često sadrže dodat šećer — posebno verzije sa smanjenim sadržajem masti, upozorava Šarma.

Prilikom kupovine pažljivo proverite sastojke i tražite proizvode sa jednostavnim, prepoznatljivim sastojcima. Puteri od orašastih plodova mogu biti hranljiv dodatak ishrani, jer sadrže proteine i zdrave masti, ali samo ako izaberete verzije bez nepotrebnog dodatog šećera.

Sušeno voće

Sušeno voće takođe može sadržati visok nivo dodatog šećera. Proizvođači ga često dodaju kako bi produžili rok trajanja, poboljšali boju i ukus.

Kad god je moguće, tražite varijante označene kao „bez dodatog šećera“ ili birajte proizvode sa minimalnim sastojcima kako biste užinu zadržali bliže prirodnom obliku.

Zamene za mlečne proizvode

Da bi poboljšali ukus, mnoge biljne alternative mleka, poput bademovog i sojinog, često sadrže dodat šećer, kaže Šarma.

Prilikom kupovine tražite nezaslađene verzije kako biste smanjili unos šećera, a i dalje uživali u ovim biljnim opcijama.

Pića

Unapred pripremljeni smutiji — posebno verzije sa niskim procentom masti — mogu sadržati više šećera nego što očekujete i često imaju manje hranljivih sastojaka nego domaće varijante. Priprema smutija kod kuće je bolja opcija jer sami kontrolišete sastojke i slatkoću. Ako kupujete usput, pažljivo pročitajte deklaraciju i proverite količinu šećera.

Druga pića, poput energetskih napitaka, takođe su poznata po visokom sadržaju dodatog šećera. Obratite pažnju koliko često ih konzumirate i razmislite o jednostavnijim opcijama poput kafe ili čaja.

Prelivi za salatu

Kupovni prelivi za salatu — uključujući i „lagane“ verzije — često sadrže dodat šećer kako bi produžili rok trajanja, kaže Laham. Umesto gotovih opcija, razmislite o pravljenju jednostavnog preliva kod kuće od celovitih sastojaka, kako biste tačno znali šta unosite.

„Čak i prelivi koji deluju zdravo, poput balzamiko vinaigreta ili azijskih varijanti, mogu imati šećer na listi sastojaka“, kaže Landri. „Probajte da pomešate maslinovo ulje sa limunovim sokom ili sirćetom, pa dodajte začinsko bilje i začine za ukus.“

