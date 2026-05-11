Suknja je nezaobilazan komad garderobe svake žene. Istina je da lepo stoji gotovo svakoj građi, ali je važno pronaći model koji najbolje odgovara baš vama.

„Slip“ suknja jedan je od najvećih trendova ovog leta.

Postoji li ženstveniji komad odeće od suknje? Dobro odabrana suknja istaći će vaše obline, a pritom će biti veoma udobna. Važno je samo da izaberete kroj koji odgovara vašem tipu figure. Različiti modeli pristaju različitim građama. Najčešće se razlikuju figura kruške, sa uskim ramenima i širim kukovima, jabuke sa izraženijim stomakom i vitkim nogama, peščanog sata sa naglašenim strukom i proporcionalnim gornjim i donjim delom tela, kao i atletska građa sa ravnim linijama i minimalno izraženim oblinama.

A kroj

Suknja A kroja pravi lepu siluetu bez preteranog prijanjanja uz telo i vizuelno stvara ravnotežu između gornjeg i donjeg dela figure. Upravo zato važi za jedan od najzahvalnijih modela, jer podjednako lepo stoji i vitkim ženama i onima sa oblinama.

Širi se ravnomerno od struka nadole, pa privlači pažnju na najuži deo tela. Lako se kombinuje uz uske majice, ali i elegantne bluze. Odlično izgleda i uz teksas jakne koje su ove godine veoma popularne.

Jedino pravilo jeste da se nosi uz štikle, posebno ako ste nižeg rasta ili imate koji kilogram viška, jer će vas tada vizuelno izdužiti i suziti figuru.

Pencil suknje sa visokim strukom

Pencil ili takozvane olovka suknje sa visokim strukom vizuelno izdužuju noge. Upadljive boje i zanimljive teksture dodatno privlače pažnju.

Ovaj model najbolje pristaje ženama sa figurom peščanog sata i atletskom građom, jer naglašava klasičnu ženstvenu siluetu. Suknje su krojene tako da prate liniju tela i ističu obline.

Uz njih se posebno lepo slažu bluze sa zanimljivim rukavima i boho detaljima, koji su trenutno veoma moderni. U ovu grupu spadaju i longuette suknje, duža verzija uske pencil suknje, koje deluju elegantnije i formalnije.

Pošto prekrivaju kolena, nisu najbolji izbor za niže žene, ali uz visoke potpetice i viši struk i taj problem može lako da se reši.

Mini suknje

Od kada su se pojavile šezdesetih godina prošlog veka, mini suknje ostale su simbol zabavnog i modernog stila. Posebno lepo stoje ženama sa figurom peščanog sata ili pravougaonika.

Njihova velika prednost je to što vizuelno izdužuju noge, naročito kod nižih žena.

Nekada je važilo pravilo da su mini suknje rezervisane samo za mlađe žene, ali danas to više nije slučaj. Sve češće ih nose i dame u zrelijim godinama. Važno je samo da noge budu zategnute i negovane, kao i da dužina ne bude prekratka.

Takođe, mini suknja nije prikladna za svaku priliku. Važno je održati ravnotežu u stajlingu, pa se preporučuje kombinovanje sa širim džemperima, oversized košuljama, elegantnim blejzerima ili rolkama.

Plisirana suknja

Plisirana suknja smatra se jednim od najelegantnijih modela. Iako posebno lepo stoji visokim i vitkim ženama, uz pravi izbor može je nositi gotovo svaka žena.

Ključ je u pravilnoj dužini, materijalu i širini nabora. Ženama sa figurom peščanog sata najbolje pristaju lagani materijali koji lepo prate telo i modeli sa višim strukom koji vizuelno sužavaju kukove.

Figuri jabuke više odgovaraju lepršavi materijali, širi pojasevi i modeli srednje dužine koji stvaraju skladniji izgled.

Žene sa atletskom građom mogu da se igraju bojama i dezenima kako bi dodatno naglasile ženstvenost.

Niže dame trebalo bi da biraju mini ili midi plisirane suknje sa visokim strukom, jer vizuelno produžavaju noge.

Maksi suknje

Široke maksi suknje omiljene su prvenstveno zbog udobnosti. Šire se od struka nadole, stvaraju uravnoteženu siluetu i skreću pažnju sa stomaka.

Zato su odličan izbor za žene sa figurom pravougaonika, kruške ili jabuke. Pošto lagano prate telo, daju utisak vitkije figure.

Maksi suknje su idealne za žene koje žele da vizuelno izduže figuru ili elegantno prekriju noge, a da pritom uživaju u lakoći i udobnosti.

Za upečatljiviji izgled birajte modele sa slojevima, volanima ili dubokim šlicem. Najlepše izgledaju uz uski gornji deo, ali odlično funkcionišu i u kombinaciji sa udobnim patikama.