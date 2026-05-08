Pravi izbor garderobe može potpuno promeniti način na koji figura izgleda. Od krojeva i boja do sitnih detalja, određeni modni trikovi mogu vizuelno izdužiti telo i učiniti siluetu vitkijom.
Stilistkinja Suzi Nelson otkrila je nekoliko jednostavnih pravila koja prave veliku razliku.
Veš za oblikovanje pravi osnovu
Sve počinje od dobrog donjeg veša. Steznici, bodiji i gaće za oblikovanje mogu pomoći da odeća lepše stoji i da figura izgleda zategnutije.
Važno je da takav veš bude udoban i da ne steže previše, jer u suprotnom može izgledati neprirodno.
Tamne boje vizuelno stanjuju
Crna, teget, tamnozelena i boja patlidžana stvaraju efekat vitkije siluete. Tamnije nijanse ublažavaju linije tela i čine figuru skladnijom.
Pantalone visokog struka su pun pogodak
Farmerice i pantalone sa visokim strukom vizuelno izdužuju noge i prikrivaju stomak. Posebno dobro izgledaju modeli sa širokim nogavicama.
Dodatni trik su vertikalne linije ili detalji sa strane koji telo čine užim.
Jednobojne kombinacije izgledaju elegantnije
Outfiti u jednoj boji od glave do pete stvaraju utisak duže i vitkije figure. Vertikalne pruge takođe izdužuju telo, dok horizontalne mogu vizuelno proširiti siluetu.
V izrez i duge ogrlice izdužuju vrat
Majice i bluze sa V izrezom bolje pristaju punijoj figuri jer vizuelno izdužuju vrat i gornji deo tela. Dodatni efekat daju duge ogrlice koje skreću pogled vertikalno.
Stilisti savetuju i da istaknete deo tela koji najviše volite, dok ostale delove možete ublažiti komotnijim krojevima.
Komentari (0)