Pravi izbor garderobe može potpuno promeniti način na koji figura izgleda. Od krojeva i boja do sitnih detalja, određeni modni trikovi mogu vizuelno izdužiti telo i učiniti siluetu vitkijom.

Stilistkinja Suzi Nelson otkrila je nekoliko jednostavnih pravila koja prave veliku razliku.

Veš za oblikovanje pravi osnovu

Sve počinje od dobrog donjeg veša. Steznici, bodiji i gaće za oblikovanje mogu pomoći da odeća lepše stoji i da figura izgleda zategnutije.

Važno je da takav veš bude udoban i da ne steže previše, jer u suprotnom može izgledati neprirodno.

Tamne boje vizuelno stanjuju

Crna, teget, tamnozelena i boja patlidžana stvaraju efekat vitkije siluete. Tamnije nijanse ublažavaju linije tela i čine figuru skladnijom.

Pantalone visokog struka su pun pogodak

Farmerice i pantalone sa visokim strukom vizuelno izdužuju noge i prikrivaju stomak. Posebno dobro izgledaju modeli sa širokim nogavicama.

Dodatni trik su vertikalne linije ili detalji sa strane koji telo čine užim.

Jednobojne kombinacije izgledaju elegantnije

Outfiti u jednoj boji od glave do pete stvaraju utisak duže i vitkije figure. Vertikalne pruge takođe izdužuju telo, dok horizontalne mogu vizuelno proširiti siluetu.

V izrez i duge ogrlice izdužuju vrat

Majice i bluze sa V izrezom bolje pristaju punijoj figuri jer vizuelno izdužuju vrat i gornji deo tela. Dodatni efekat daju duge ogrlice koje skreću pogled vertikalno.

Stilisti savetuju i da istaknete deo tela koji najviše volite, dok ostale delove možete ublažiti komotnijim krojevima.