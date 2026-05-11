Leto je za mnoge vreme odmora, opuštanja i uživanja, ali prema astrolozima, pojedini horoskopski znaci tokom leta 2026. neće imati mnogo razloga za radost. Umesto mira i uživanja, očekuju ih stres, emotivne turbulencije, poslovni izazovi i finansijski problemi.

Astrolozi upozoravaju da bi period od juna do avgusta mogao biti posebno težak za tri znaka Zodijaka.

DEVICA

Za Device leto donosi osećaj da im stvari izmiču kontroli. Već tokom juna moguće su promene planova i neočekivane situacije koje će im doneti stres.

Jul donosi pojačan pritisak na poslu, dok avgust otvara važna pitanja na privatnom planu, moraće da donesu odluke koje više neće moći da izbegnu.

BLIZANCI

Blizanci će tokom leta imati utisak da im se sve događa odjednom. Obaveze će se gomilati, planovi menjati, a stres će biti prisutan tokom celog perioda.

Jun donosi ubrzan tempo života, jul unutrašnji nemir i nervozu, dok će avgustu nastati svađe sa bliskim osobama. Moraće da budu iskreni, prvenstveno prema sebi, a onda i prema drugima.

RAK

Rakove očekuje emotivno iscrpljujuć period. Iako će spolja delovati smireno, iznutra bi mogli prolaziti kroz razočaranja, sumnje i velika preispitivanja.

Jun otvara osetljive teme vezane za porodicu i ljubav, dok jul donosi pritisak zbog očekivanja drugih ljudi. U avgustu bi nagomilane emocije mogle dostići vrhunac, posebno ako budu ignorisali ono što osećaju.

