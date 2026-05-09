Mrlje i pegice na rukama su čest estetski problem, naročito kako koža stari i dolazi do neravnomerne proizvodnje melanina. Iako su uglavnom bezopasne, mnogi ljudi žele da ih ublaže ili uklone. Na njihov nastanak utiču sunce, genetika, hormonske promene, kao i neadekvatna nega kože.

Pored dermatoloških tretmana, postoje i različiti prirodni načini koji se često koriste, iako većina nema čvrstu naučnu potvrdu.

Jedan od poznatijih trikova je kombinacija limuna i kreme, jer se smatra da limun posvetljuje kožu, ali sa njim treba biti oprezan, posebno zbog izlaganja suncu. Slično tome, koristi se i mešavina jabukovog sirćeta i kreme za ruke, koja se nanosi direktno na kožu.

U narodnoj praksi koristi se i čaj od maslačka koji se pravi od vode i biljke maslačka, kao i pasta od slanutka i vode koja se ostavlja da odstoji, pa se potom nanosi na mrlje. Tu je i gel aloe vere koji se često preporučuje za negu kože, kao i hidrogen, ali isključivo uz oprez.

Kada su u pitanju pegice, popularni su recepti poput kreme od ovasa, kisele pavlake i korena rotkvice, zatim tonika od limuna, alkohola, vode i soli, kao i prirodnih maski od jagoda i marelica ili meda i limuna.

Ipak, iako su ovi sastojci lako dostupni i često korišćeni, važno je imati na umu da njihova efikasnost nije naučno potvrđena. Zato je pre bilo kakvog tretmana najbolje posavetovati se sa stručnjakom i ne oslanjati se isključivo na kućne metode.

Limun i krema

Sastojci:

Sok od limuna

Krema za ruke ili lice

Priprema i upotreba:

Pomešajte malo limunovog soka sa kremom i nanesite na mrlje. Ostavite da deluje 10-15 minuta, pa isperite. Izbegavajte sunce nakon nanošenja.

Video: